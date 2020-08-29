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ضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك عبدالعزيز بالرياض

Time منذ ساعة
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ضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك عبدالعزيز بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها لمهامها في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد، والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض (14) شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم (10) بنادق هوائية، و (2146) طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد ، إضافة إلى 50 طائراً اصطادوها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد / رائد المالكي أنه تم تحريز المضبوطات واحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكداً أن القوات ستواصل مهامها بمراقبة مواقع الطيور المهاجرة و ضبط المخالفين ،وتطبيق النظام بحقهم .

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أحدث التعليقات

انا
كذاب وستين
أبو محمد
فشل بكل ما تعنيه الوزارة كل يوم يظهر لنا شخص ببرنامج حتى شتت المعلمين والطلاب والأسر
أبو عبدالله الحربي
عمر من خمسين مانفع لأ نفسه ولا غيره فيه شباب كفائات 😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلنا لكم وفرو أنترنت لكن يبدو لي أنكم جبتو حل أفضل👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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