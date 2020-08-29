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الاتحاد الآسيوي يتسلم ملفات الترشيح للاتحادات الراغبة في استضافة كأس آسيا

Time منذ ساعة
Views 1562
الاتحاد الآسيوي يتسلم ملفات الترشيح للاتحادات الراغبة في استضافة كأس آسيا

كوالالمبور (صدى):
تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمس، التي أبدت رغبتها في استضافة كأس آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.

وقام كلًا من: الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الاتحاد القطري لكرة القدم، الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، بتقديم الملف القانوني، ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة ، على أن تقوم الاتحادات الوطنية بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 أكتوبر 2020 القادم ضمن المرحلة التالية، وسيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021 .

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أحدث التعليقات

انا
كذاب وستين
أبو محمد
فشل بكل ما تعنيه الوزارة كل يوم يظهر لنا شخص ببرنامج حتى شتت المعلمين والطلاب والأسر
أبو عبدالله الحربي
عمر من خمسين مانفع لأ نفسه ولا غيره فيه شباب كفائات 😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلنا لكم وفرو أنترنت لكن يبدو لي أنكم جبتو حل أفضل👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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