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الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكب جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح في الرياض

Time منذ 6 دقائق
Views 1192
الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكب جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت، من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 4 أشخاص ارتكبوا (9) جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح الأبيض .. واسترداد جميع المركبات المسلوبة.

وفي التفاصيل، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا (9) جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة و إيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها .

وأوضح الكريديس أن التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية و مخالفات مرورية ، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
ابو محمد 😎 ✍️
انها إمرأة مصرقعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
انه وحش البحر .. لاتمزح معااه ..
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة

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