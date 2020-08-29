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«نوماك» تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1471
«نوماك» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة الوطنية للتشغيل والصيانة المحدودة " نوماك " باب التقديم على وظائف هندسية شاغرة برابع ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف المطلوبة : مشرف ميكانيكي ، مهندس ميكانيكي ، ويُشترط :

1- مشرف ميكانيكي ، ويُشترط :

2- درجة البكالوريوس ويفضل الماجيستر في " الهندسة الميكانيكية " أو ما يعادلها .

3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات ، منها خبرة 3 سنوات في دور إشرافي .

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك على الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــــــا  و من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
ابو محمد 😎 ✍️
انها إمرأة مصرقعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
انه وحش البحر .. لاتمزح معااه ..
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة

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