«نوماك» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة الوطنية للتشغيل والصيانة المحدودة " نوماك " باب التقديم على وظائف هندسية شاغرة برابع ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف المطلوبة : مشرف ميكانيكي ، مهندس ميكانيكي ، ويُشترط :
1- مشرف ميكانيكي ، ويُشترط :
2- درجة البكالوريوس ويفضل الماجيستر في " الهندسة الميكانيكية " أو ما يعادلها .
3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات ، منها خبرة 3 سنوات في دور إشرافي .
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك على الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــــــــا و من هنــــــــا .