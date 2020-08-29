الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 51 دقيقة
Views 1986
Comment 4
«الصحة»: تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (987) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (313911) حالة، من بينها (21630) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1555) حالة حرجة، كما سُجّلت (1038) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (288441) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (987) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 % فيما بلغ عدد الوفيات (3840) حالة بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، لافتة النظر إلى أنه أُجري (52008) فحوص مخبرية جديدة، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
ابو محمد 😎 ✍️
انها إمرأة مصرقعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
انه وحش البحر .. لاتمزح معااه ..
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة

أخر الأخبار

بالصور.. الشباب يختتم تحضيراته استعدادًا لمواجهة الأهلي
بالصور.. الشباب يختتم تحضيراته استعدادًا لمواجهة الأهلي
Time منذ 33 ثانية Views 1029
الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكب جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح في الرياض
الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكب جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح في الرياض
Time منذ 6 دقائق Views 1186
استخدامات مختلفة للكونسيلر تجعله مستحضرًا أساسيًا
استخدامات مختلفة للكونسيلر تجعله مستحضرًا أساسيًا
Time منذ 12 دقيقة Views 1108
بالفيديو.. إعلامي يروي ملابسات اكتشاف حالة اشتباه بـ"كورونا" على متن السفينة "الكروز"
بالفيديو.. إعلامي يروي ملابسات اكتشاف حالة اشتباه بـ"كورونا" على متن السفينة "الكروز"
Time منذ 21 دقيقة Views 1413
مكة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة
مكة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1301
امرأة تدهس طفل
امرأة تدهس طفل
Time منذ 27 دقيقة Views 287
لحظات مرعبة مع قرش داخل المحيط
لحظات مرعبة مع قرش داخل المحيط
Time منذ 27 دقيقة Views 273
«نوماك» تعلن عن وظائف شاغرة
«نوماك» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 38 دقيقة Views 1469
«سمول كابتشينو» يعلق على اتهامه بتعذيب قطة
«سمول كابتشينو» يعلق على اتهامه بتعذيب قطة
Time منذ 46 دقيقة Views 358
«الصحة»: تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 51 دقيقة Views 1986