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بالفيديو..أسرار غريبة حول بئر الخنبرة التي شهدت كارثة قبل 70 عام وعلاقتها بالجان

Time منذ 54 دقيقة
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بالفيديو..أسرار غريبة حول بئر الخنبرة التي شهدت كارثة قبل 70 عام وعلاقتها بالجان

تبوك (صدى):
كشف الباحث عبد الله الأفغاني أسرار مثيرة حول قصة بئر " الخنبرة " التي شهدت كارثة مؤلمة قبل 70 عاماً ولا زالت متداولة حتى الآن .

وأكد الباحث أن هناك عدد كبير من الروايات والأساطير حول حادث بئر الخنبرة التي فاقت شهرة هذا المكان عندما لقى ثلاثة شبان حتفهم داخل البئرعندما كانوا يسقون مواشيهم .

وأضاف أن أحدهم ألقى شئ في البئر مازحاً فنزل شاب للعثور عليها ولكنه فقد الوعي فتبعه شاب آخر لينقذه فأصابه ما أصاب الأول فقام الثالث بإحضار أفراد قبيلته لإسعافهم ، وقام هو بالنزول للبئر لأنه كان المتسبب في الحادثة فلقي نفس مصير الشابين .

وتابع الباحث أن الحادث الغريب فسره البعض بأنه تحرك لأحد البراكين داخل هذه البئر مما جعل انبعاث الغازات السامة ، وفسرها آخرون بوجود جان ولا زالت البئر مهجورة، وفقاً للإخبارية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
ابو محمد 😎 ✍️
انها إمرأة مصرقعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
انه وحش البحر .. لاتمزح معااه ..
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة

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