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وادي الروغ.. أعجوبة الطبيعة بـ العارضة
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122
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
الله يكتب اللي فيه الخير والصالح..
ابومحمد2
( يهزم ) كورونا قاتل الله التقليد الاعمى
فبصل
بس ودي. تشرحين المريون الزهري ولا الرمادي. محفز. والورعان َثوب. بكبك ولا. سلده هعهعهعهع
فبصل
انا اقول َليش. التعليم ممدحدر َيابدريه خلاص. انتهى ادامر
واضح*** وصريح***
ماشاء الله نسأل الله له المزيد من التوفيق والوعي والمعرفه..
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