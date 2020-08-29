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بالفيديو.. وقوع عدة مخالفين للأنظمة في قبضة رجال الأمن

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. وقوع عدة مخالفين للأنظمة في قبضة رجال الأمن

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، عدة عمليات أمنية أسفرت عن وقوع عدة مخالفين للأنظمة ومجرمين في قبضة رجال الأمن، ومنهم القبض على 3 مواطنين للسطو على متجر للاتصالات في أحد المجمعات التجارية في الرياض.

وتمكن الأمن العام، من القبض على وافد من جنسية يمنية يتخذ مقرًا لعيادة طبية لعلاج مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود؛ فضلًا عن القبض على وافد من الجنسية الباكستانية تورط في عدة جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية في القصيم.

ونجح الأمن العام في الإطاحة بتشكيل عصابي من 6 مواطنين يستولون على أدوات طبية في عدة أحياء بالمدينة المنورة، وقيام مواطن بإحراق مركبة مواطن آخر مما نتج عنه إتلاف المركبة بالكامل، فضلًا عن مقيم من الجنسية اليمنية يتورط بسرقة 312 قاطعًا كهربائيًا، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية يجمع الأموال بطريقة غير نظامية؛ إلى جانب ضبط عدة مخالفين في قضايا أخرى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا للهباله ..
ابو محمد 😎 ✍️
انها إمرأة مصرقعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
انه وحش البحر .. لاتمزح معااه ..
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة
QLQ
... الترم هذا بكون تحفة في بيوت للاسف ماعندها انترنت مابالك بالاجهزة

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