إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وسيدير لقاء العدالة والوحدة والذي سيقام في تمام الـ 6:40 مساءً الحكم الإسكتلندي روبرت مادين ، ويدير لقاء ضمك وأبها في تمام الـ 7 مساءً الحكم الأوروغواني أندريس كونها .
اما لقاء النصر والفيحاء في الـ 8:40 مساءً يديره الحكم الليتواني جيديمانيس مازيكا ، ويدير لقاء الهلال والحزم في تمام الـ 8:40 دقيقة الهلال والحزم ، وتم إعلان باقي الطواقم التحكيمية وفقاً للبيان المرفق .