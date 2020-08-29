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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

Time منذ ساعة
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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وسيدير لقاء العدالة والوحدة والذي سيقام في تمام الـ 6:40 مساءً الحكم الإسكتلندي روبرت مادين ، ويدير لقاء ضمك وأبها في تمام الـ 7 مساءً الحكم الأوروغواني أندريس كونها .

اما لقاء النصر والفيحاء في الـ 8:40 مساءً يديره الحكم الليتواني جيديمانيس مازيكا ، ويدير لقاء الهلال والحزم في تمام الـ 8:40 دقيقة الهلال والحزم ، وتم إعلان باقي الطواقم التحكيمية وفقاً للبيان المرفق .

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أحدث التعليقات

ابومحمد2
( يهزم ) كورونا قاتل الله التقليد الاعمى
فبصل
بس ودي. تشرحين المريون الزهري ولا الرمادي. محفز. والورعان َثوب. بكبك ولا. سلده هعهعهعهع
فبصل
انا اقول َليش. التعليم ممدحدر َيابدريه خلاص. انتهى ادامر
واضح*** وصريح***
ماشاء الله نسأل الله له المزيد من التوفيق والوعي والمعرفه..
واضح*** وصريح***
اللهم رده إلى أهله سالماً معافى،

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