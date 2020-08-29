الأعداد السابقة للصحيفة

سبب إلزام الطلاب بالزي المدرسي خلال الدراسة عن بعد

Time منذ ساعة
Views 2268
Comment 4
سبب إلزام الطلاب بالزي المدرسي خلال الدراسة عن بعد

الرياض (صدى):
أوضحت الدكتورة بدرية الحربي، مختصة في الشأن التعليمي، اليوم السبت، سبب إلزام الطلاب بارتداء الزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة "مدرستي" عن بعد.

وأكدت بدرية الحربي، إن تنفيذ كل التعليمات من شأنها خلق جو تربوي يساهم في تحقيق الفاقد التعليمي جراء الدراسة عن بعد.

وأشارت إلى أن الالتزام بالزي المدرسي الرسمي بمنصة مدرستي عنصر مهم يمنح الثقة للطلاب بسبب أن العملية التعليمية لها خصوصية وأهداف ومتطلبات تربوية، كما يعد الزي من محفزات التعلم التي تدعم الطلبة، وكذلك المعلمون لا بد من زي رسمي يقتدي به الطلبة تربويًّا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابومحمد2
( يهزم ) كورونا قاتل الله التقليد الاعمى
فبصل
بس ودي. تشرحين المريون الزهري ولا الرمادي. محفز. والورعان َثوب. بكبك ولا. سلده هعهعهعهع
فبصل
انا اقول َليش. التعليم ممدحدر َيابدريه خلاص. انتهى ادامر
واضح*** وصريح***
ماشاء الله نسأل الله له المزيد من التوفيق والوعي والمعرفه..
واضح*** وصريح***
اللهم رده إلى أهله سالماً معافى،

أخر الأخبار

وادي الروغ.. أعجوبة الطبيعة بـ العارضة
وادي الروغ.. أعجوبة الطبيعة بـ العارضة
Time منذ 3 دقائق Views 105
أول تصريح بشأن مفاوضات شباب الأهلي الإماراتي لضم "السومة"
أول تصريح بشأن مفاوضات شباب الأهلي الإماراتي لضم "السومة"
Time منذ 21 دقيقة Views 1566
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
Time منذ 25 دقيقة Views 1389
يوفنتوس يدخل "سباق ضم ميسي"
يوفنتوس يدخل "سباق ضم ميسي"
Time منذ 30 دقيقة Views 1421
بالفيديو والصور.. القبض على قائد حاوية كبيرة غير مثبتة بأمان بجدة
بالفيديو والصور.. القبض على قائد حاوية كبيرة غير مثبتة بأمان بجدة
Time منذ 35 دقيقة Views 1523
جوزيه يُصالح جماهير النصر ويقدم اعتذاره
جوزيه يُصالح جماهير النصر ويقدم اعتذاره
Time منذ 40 دقيقة Views 1816
الفرق بين الرقم المميز والضريبي
الفرق بين الرقم المميز والضريبي
Time منذ 46 دقيقة Views 1434
خطوة تعزز فرص نجاح الزوجين في خسارة الوزن
خطوة تعزز فرص نجاح الزوجين في خسارة الوزن
Time منذ 53 دقيقة Views 1184
بالفيديو.. فهد الحيان يسخر من "فاتورة الكهرباء" على طريقته الكوميدية
بالفيديو.. فهد الحيان يسخر من "فاتورة الكهرباء" على طريقته الكوميدية
Time منذ 56 دقيقة Views 1923
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
Time منذ ساعة Views 1756