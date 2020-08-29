الأعداد السابقة للصحيفة

موظفو القطاع العام يعودون لمقرات العمل غدًا

Time منذ 50 دقيقة
Views 1737
Comment 1
موظفو القطاع العام يعودون لمقرات العمل غدًا

الرياض (صدى):
يشهد يوم غدًا الأحد، عودة جميع موظفي الدولة لمقرات العمل، في المستوى الاحترازي الأخضر، مع الالتزام بعدد من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، وفي مقدمتها استمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن.

وشملت الضوابط استمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بُعد؛ فضلًا عن السماح لرئيس الجهة الحكومية أو مَن يفوضه بتطبيق العمل عن بُعد لعدد من موظفي الجهة على ألا تتجاوز نسبتهم 25% من إجمالي الموظفين.

ويأتي ذلك على أن تمكّن الجهة مَن يعملون عن بُعد من أداء مهامهم؛ بينما كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد سمحت بعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل بنسبة 50% اعتبارًا من 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 29 من الشهر نفسه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شيفشوكو
ولي. في. صحرا القويعية برضه تميز ولا مظير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
فبصل
الله اكبر ايه الخبر المذهل اكيد. برجع للبنك يعني. بروح لمكافحه الجراد استغفر الله العظيم. والله ابتلينا في كل شيء
ع. س. ع
الإملاء عندك صفر من عشرة وكذلك حسن خطك

أخر الأخبار

عن بعد
عن بعد
Time منذ دقيقة Views 30
معلومات خطيرة حول الإخواني "محمود عزت" وفضح علاقته بقطر قبل القبض عليه
معلومات خطيرة حول الإخواني "محمود عزت" وفضح علاقته بقطر قبل القبض عليه
Time منذ 9 دقائق Views 1372
بالصور.. محمد سلامة يتعرض للتهكم بسبب وشم غريب على ساقه على متن الكروز
بالصور.. محمد سلامة يتعرض للتهكم بسبب وشم غريب على ساقه على متن الكروز
Time منذ 17 دقيقة Views 235
وصفة طبيعية بسيطة لإزالة الشعر الزائد
وصفة طبيعية بسيطة لإزالة الشعر الزائد
Time منذ 24 دقيقة Views 1196
نار الغيرة تشتعل بين إيفانكا وميلانيا ترامب والأخيرة تصفها بـ"الأفعى" !
نار الغيرة تشتعل بين إيفانكا وميلانيا ترامب والأخيرة تصفها بـ"الأفعى" !
Time منذ 29 دقيقة Views 493
وزير السياحة يوجه بفتح تحقيق عاجل في تعيين موظفة أساءت للوطن
وزير السياحة يوجه بفتح تحقيق عاجل في تعيين موظفة أساءت للوطن
Time منذ 36 دقيقة Views 1998
النصر يواجه صعوبات في إتمام صفقة الكوري جين سو
النصر يواجه صعوبات في إتمام صفقة الكوري جين سو
Time منذ 45 دقيقة Views 1792
موظفو القطاع العام يعودون لمقرات العمل غدًا
موظفو القطاع العام يعودون لمقرات العمل غدًا
Time منذ 50 دقيقة Views 1737
سر وفاة بعض المتعافين من كورونا بعد أيام من تأكد شفائهم
سر وفاة بعض المتعافين من كورونا بعد أيام من تأكد شفائهم
Time منذ 53 دقيقة Views 2320
بالفيديو.. علم البصمات يتطور لتحديد نوع صاحب البصمة
بالفيديو.. علم البصمات يتطور لتحديد نوع صاحب البصمة
Time منذ 57 دقيقة Views 1644