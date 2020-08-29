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بالفيديو.. علم البصمات يتطور لتحديد نوع صاحب البصمة

Time منذ 57 دقيقة
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بالفيديو.. علم البصمات يتطور لتحديد نوع صاحب البصمة

فهد القزيز (صدى):
شهد علم البصمات الحديث، تطورًا هائلًا حيث لم يعد يقتصر على تحديد هوية الشخص وإنما تطور إلى تحديد هل البصمة تعود لذكر أو أنثى، إلى جانب القدرة على رفع نمط وراثي من آثار البصمة.

وتتنافس أجهزة الأمن على المستوى العالمي، على تطوير تصنيف البصمات والاستعانة بها كأدلة دامغة في تحقيق شخصية الأفراد، سواء كانوا جناة أو مجني عليهم، منذ أوائل العشرين.

وكان للإكتشافات التي إنبلجت في القرن العشرين، أثرها البالغ في حياتنا، فمن هذه إكتشاف البصمة الوراثية على يد العالم البريطاني أليك جيفرز؛ حيث يعد نقلة نوعية في عالم الوراثة إذ من خلاله يتفرد كل شخص بنمط خاص يميزه عن غيره إلا في حالة التوائم المتماثلة.

وأما بالنسبة لفقهاء الشريعة الإسلامية شكل لهم هذا الإكتشاف مجالاً خصباً لإبراز الأحكام الفقهية والشرعية للإستعانة بالبصمة الوراثية في مجالات الحياة، بإعتبارها نازلة جديدة تقتضي بيان الحكم الشرعي في حياة المسلمين وشروط وضوابط الإستفادة منها.

وتتباين الخلايا الوراثية البشرية وتختلف كلياً من شخص إلى آخر، وإن وجد تطابق بين شخصين فسوف يكون بنسبة واحد إلى 300 مليون، وهو عدد يفوق سكان العالم بكثير، وبالتالي نسبة التطابق ستكون معدومة بإستثناء التوائم المتماثلة.

والملاحظ عن تحليل DNA أننا نستطيع الكشف عن النمط الوراثي للحمض النووي ولكن بالمقارنة مع الإختبارات البيولوجية الأخرى والتي تعتمد على تحديد العلامات البيولوجية نستطيع معها كشف الإختلاف فقط، لأن التشابه بين العلامات منتشر بين الناس؛ فعلى سبيل المثال نجد أن الكثير من الناس يحملون فصيلة الدم (O) أساس النفي فقط، بينما البصمة الوراثية تكون مبنية على النفي والإثبات بشكل قاطع، ولهذا إستخدمت في القضايا الجنائية.

ويمكن من خلال أثر البصمة معرفة سن صاحبها، إن كان طفلا أو مراهق أو بالغا أو شيخًا، ويرجع السبب في ذلك إلى أن خبراء الطب الشرعي، أثبتوا أن بصمات الإنسان تظل ثابتة من الطفولة إلى الشيخوخة، من حيث الشكل أما من الحجم فهي تتغير تبعًا لتغير حجم الجسم وذلك دلالة على تقدم عمر الفرد.

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أحدث التعليقات

شيفشوكو
ولي. في. صحرا القويعية برضه تميز ولا مظير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
فبصل
الله اكبر ايه الخبر المذهل اكيد. برجع للبنك يعني. بروح لمكافحه الجراد استغفر الله العظيم. والله ابتلينا في كل شيء
ع. س. ع
الإملاء عندك صفر من عشرة وكذلك حسن خطك

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