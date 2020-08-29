النصر يواجه صعوبات في إتمام صفقة الكوري جين سو

نواف السالم (صدى):
يواجه نادي النصر، صعوبات في إتمام صفقة الكوري الجنوبي كيم جين سو لاعب جيونبك هيونداي، الذي يتطلع لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويرغب نادي جيونبك هيونداي، في التتويج بدوري أبطال آسيا في الموسم الحالي الذي سوف يستأنف خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرى النادي استحالة التفريط في اللاعب بسببه.
وكان قد أغلق سوق الانتقالات في الدوري الكوري الجنوبي، ولذلك يتمسك النادي بكيم جين سو في الوقت الحالي من أجل دوري أبطال آسيا وأنه مستعد لفقدان اللاعب مجانًا بعد 4 أشهر على أن يبيعه للنصر بسبب دوري أبطال آسيا.
وذكرت تقارير، أنه بالرغم من تقديم النصر عرضًا ضخمًا إلا أنه على استعداد أن يخسر هذا المقابل المادي من أجل استكمال دوري أبطال آسيا بتواجد كيم جين سو؛ حيث أن بدائل اللاعب في النادي الكوري الجنوبي لن يكونوا على نفس الكفاءة الذي سيقدما كيم جين سو.