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النصر يواجه صعوبات في إتمام صفقة الكوري جين سو

Time منذ 45 دقيقة
Views 1792
النصر يواجه صعوبات في إتمام صفقة الكوري جين سو

نواف السالم (صدى):
يواجه نادي النصر، صعوبات في إتمام صفقة الكوري الجنوبي كيم جين سو لاعب جيونبك هيونداي، الذي يتطلع لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادي جيونبك هيونداي، في التتويج بدوري أبطال آسيا في الموسم الحالي الذي سوف يستأنف خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرى النادي استحالة التفريط في اللاعب بسببه.

وكان قد أغلق سوق الانتقالات في الدوري الكوري الجنوبي، ولذلك يتمسك النادي بكيم جين سو في الوقت الحالي من أجل دوري أبطال آسيا وأنه مستعد لفقدان اللاعب مجانًا بعد 4 أشهر على أن يبيعه للنصر بسبب دوري أبطال آسيا.

وذكرت تقارير، أنه بالرغم من تقديم النصر عرضًا ضخمًا إلا أنه على استعداد أن يخسر هذا المقابل المادي من أجل استكمال دوري أبطال آسيا بتواجد كيم جين سو؛ حيث أن بدائل اللاعب في النادي الكوري الجنوبي لن يكونوا على نفس الكفاءة الذي سيقدما كيم جين سو.

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أحدث التعليقات

شيفشوكو
ولي. في. صحرا القويعية برضه تميز ولا مظير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
فبصل
الله اكبر ايه الخبر المذهل اكيد. برجع للبنك يعني. بروح لمكافحه الجراد استغفر الله العظيم. والله ابتلينا في كل شيء
ع. س. ع
الإملاء عندك صفر من عشرة وكذلك حسن خطك

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