الأعداد السابقة للصحيفة

مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1440
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والهندسية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

وأشارت إلى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

– سكرتير أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مدير قسم معلوماتية إدارة دورة الإيرادات (الرياض).

– مدقق رقابة مالية (الرياض).

– مندوب مشتريات (الرياض).

– كبير المحققين (الرياض).

– كبير محللي الشبكات (الرياض).

– كبير رجال أمن (الرياض).

– كاتب حمية (الرياض).

– منسق الجدولة وإدارة البيانات (الرياض).

– مدير الإدارة العامة للاتصالات الرئيسة (الرياض).

– مهندس أجهزة طبية ثانٍ (الرياض).

– كبير محللي المعلومات الصحية (الرياض).

– اختصاصي سريري (الرياض).

– فني أبحاث (الرياض).

– أخصائي علاج تنفسي (الرياض).

– كبير تقنيين التخدير (الرياض).

– استشاري عيون (الرياض).

– استشاري مشارك جراحة القولون والمستقيم (الرياض).

– محاسب مساعد (المدينة المنورة).

– محاسب (المدينة المنورة).

– مدير المشتريات (المدينة المنورة).

– مشرف خدمات العقود (المدينة المنورة).

– متابع ثانٍ (المدينة المنورة).

– كبير المحاسبين (المدينة المنورة).

– كبير اختصاصيي خدمات العقود (المدينة المنورة).

– كبير مساعدي سلسلة الإمدادات (المدينة المنورة).

– مشرف الإسكان (المدينة المنورة).

– مشرف مناوب عمليات المحطة (المدينة المنورة).

– مدير مشاريع كهربائية (المدينة المنورة).

– مشرف عمل الهندسة المدنية (المدينة المنورة).

– طبيب متخصص/ وحدة الأمراض العصبية (جدة).

– طبيب متخصص/ وحدة الطب الباطني (جدة).

– رئيس تمريض/ غرف العمليات (جدة).

وأكدت أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2020م؛ فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابوبدر
يالله اهو زنبيل ويشيل المويات ويقبض اوراق
الملل5
العنوان سئ المنيع يهزم كورونا من العنوان الصحيفة نسبت الشفاء الي الشخص نفسه والله هو المشافي والمعافي وحده قال تعالي(واذا مرضت فهو يشفين)

أخر الأخبار

تنبيه هام للمبتعثين والخريجين في استراليا بآخر موعد رحلة عودة للمملكة
تنبيه هام للمبتعثين والخريجين في استراليا بآخر موعد رحلة عودة للمملكة
Time منذ دقيقة Views 1029
تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفيحاء اليوم
تشكيلة النصر المتوقعة أمام الفيحاء اليوم
Time منذ 6 دقائق Views 1204
الإمارات تعلن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل والسماح بعقد اتفاقيات تجارية ومالية
الإمارات تعلن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل والسماح بعقد اتفاقيات تجارية ومالية
Time منذ 13 دقيقة Views 1335
رجل يسدد عدة طعنات قاتلة لزوج ابنته وينهي حياته
رجل يسدد عدة طعنات قاتلة لزوج ابنته وينهي حياته
Time منذ 18 دقيقة Views 226
فوائد مذهلة للتمر المنقوع للأطفال والكبار
فوائد مذهلة للتمر المنقوع للأطفال والكبار
Time منذ 23 دقيقة Views 1308
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1440
بالصورة.. أنغام تظهر بخاتم الخطوبة في كليبها الجديد بعد انفصالها للمرة الرابعة
بالصورة.. أنغام تظهر بخاتم الخطوبة في كليبها الجديد بعد انفصالها للمرة الرابعة
Time منذ 37 دقيقة Views 1198
صورة تاريخية تكشف عن أول مدرسة في الظهران
صورة تاريخية تكشف عن أول مدرسة في الظهران
Time منذ 46 دقيقة Views 1499
تشكيلة الهلال المرجحة أمام الحزم اليوم
تشكيلة الهلال المرجحة أمام الحزم اليوم
Time منذ 57 دقيقة Views 1638
«الزعاق» : القمر سيقترن بكوكب زحل على شكل محاذاة اليوم
«الزعاق» : القمر سيقترن بكوكب زحل على شكل محاذاة اليوم
Time منذ ساعة Views 1516