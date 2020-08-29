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تشكيلة الهلال المرجحة أمام الحزم اليوم

Time منذ 57 دقيقة
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تشكيلة الهلال المرجحة أمام الحزم اليوم

ماجد محمد (صدى):
يترقب جمهور الساحرة المستديرة اليوم السبت لقاء الهلال والحزم في الجولة الـ 28 من دوري المحترفين .

وبينما يتبقى ثلاث مباريات على نهاية المسابقة يحظى الهلال بـ 63 نقطة في المركز الأول ، بينما يحظى الحزم بـ 27 نقطة ويحتل المركز الخامس .

أما التشكيلة المتوقعة ، فأكدت مصادر أن عبد الله المعيوف سيكون حارس المرمى ، وسيكون ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك في الدفاع ، وسلمان الفرج، غوستافو كويلار، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، آندري كاريلو في الوسط ، وبافيتيمبي قوميز في الهجوم .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابوبدر
يالله اهو زنبيل ويشيل المويات ويقبض اوراق
الملل5
العنوان سئ المنيع يهزم كورونا من العنوان الصحيفة نسبت الشفاء الي الشخص نفسه والله هو المشافي والمعافي وحده قال تعالي(واذا مرضت فهو يشفين)

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