تشكيلة الهلال المرجحة أمام الحزم اليوم

ماجد محمد (صدى):
يترقب جمهور الساحرة المستديرة اليوم السبت لقاء الهلال والحزم في الجولة الـ 28 من دوري المحترفين .
وبينما يتبقى ثلاث مباريات على نهاية المسابقة يحظى الهلال بـ 63 نقطة في المركز الأول ، بينما يحظى الحزم بـ 27 نقطة ويحتل المركز الخامس .
أما التشكيلة المتوقعة ، فأكدت مصادر أن عبد الله المعيوف سيكون حارس المرمى ، وسيكون ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك في الدفاع ، وسلمان الفرج، غوستافو كويلار، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، آندري كاريلو في الوسط ، وبافيتيمبي قوميز في الهجوم .