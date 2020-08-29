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بالفيديو.. مستشار هيئة الفضاء يكشف وجود رحلات تجارية من المملكة إلى الفضاء قريباً

Time منذ ساعة
Views 1502
بالفيديو.. مستشار هيئة الفضاء يكشف وجود رحلات تجارية من المملكة إلى الفضاء قريباً

الرياض (صدى):
أوضح مستشار هيئة الفضاء هيثم التويجري، أمس الجمعة، حقيقة وجود رحلات تجارية من المملكة إلى الفضاء قريبًا؛ مؤكدًا على إطلاق الهيئة برامج واعدة خلال الفترة المقبلة لتغطية كل قطاعات الفضاء.

وقال هيثم التويجري، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية" إن المملكة تنظر إلى صناعة الفضاء على أنها واعدة وتساهم في فتح مجالات استثمارية مختلفة من بينها الرحلات التجارية والسياحية، كما أن الهيئة تعمل على بناء هذا القطاع بالفعل بعدما لاحظت شروع العديد من الشركات في إطلاق رحلات تجارية.

وأكد مستشار الفضاء، أن هذا القطاع يؤثر على الحياة اليومية للإنسان، وفي مقدمتها استخدام تقنيات تحديد المواقع في خدمات التوصيل، وكذلك تتبع الرحلات البحرية الخاصة بنقل السلع بين الدول، لافتًا إلى أن علوم الفضاء تساهم في حماية الأمن القومي والقضاء على أي محاولات للاختراق، إلى جانب المساعدة في الأمن الصحي والأمن البيئي.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابوبدر
يالله اهو زنبيل ويشيل المويات ويقبض اوراق
الملل5
العنوان سئ المنيع يهزم كورونا من العنوان الصحيفة نسبت الشفاء الي الشخص نفسه والله هو المشافي والمعافي وحده قال تعالي(واذا مرضت فهو يشفين)

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