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إرشادات هامة لولي الأمر لدعم تعلم أبنائه عن بعد

Time منذ 3 دقائق
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إرشادات هامة لولي الأمر لدعم تعلم أبنائه عن بعد

نجران (صدى):
ذكرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم السبت، أربعة إرشادات لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم الطلبة خلال فترة الدراسة عن بعد.

وأوضحت أنه يجب على الطالب حضور الحصص الدراسية في موعدها المشاركة معلمه وزملائه الطلاب في الفصل الافتراضي، وعدم التردد في سؤال المعلم عن أي جزئية من الدرس تتطلب إيضاحًا؛ بينما في حال عدم توفر أجهزة ذكية أو عند وجود مشاكل تقنية أو مشاكل في شبكة الاتصالات، يمكن لولي الأمر اتخاذ الحلول التالية:

- متابعة تعلم أبنائه عن طريق مشاهدة الدروس على قنوات البث الفضائية أو قنوات (عين) على يوتيوب، ومحاولة الدخول على النظام الأداء الطالب مهامه منى توفر له جهاز مباشرة.

ـ يجب التنسيق مع المدرسة بوضع خطة تعليمية للطالب والنظر في البدائل المتاحة.

وأشارت إلى أنه في حال عدم إمكانية التنسيق بين الأبناء للمتابعة يشكل إلكتروني عبر نظام (مدرستي)، يمكن لولي الأمر التنسيق مع المدرسة أو معلم المادة للحصول على إرشادات وخطة التعلم المناسبة لوضع الطالب وآلية متابعة ولي الأمر له في المنزل.

ويمكن للطالب استخدام أحد الأجهزة الذكية مثل: الحاسب الشخصي، الحاسب المحمول، الهاتف الذكي، التلفزيون الذكي، الأجهزة اللوحية مثل الأيباد وغيرها.

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أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
هذا وين عايش في المريخ ولا لمنفعة اصحاب محلات الزي المدرسي الناس وين يلقونها من ضرايب ولا من كهرب راح تزيد الفواتير من الاجهزة ولا من المياه ولا من الاتصالات ولا من المكتبات الواحد يالله يعيش بس
احمد
حمار وقليل اصل الزواج مشاعر وحب ووفاء
سوما حامد
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
سوما حامد
لا حولة ولاقوة إلا بالله عالم
ابو محمد 😎 ✍️
يالكي من غشيمة بلهاء ...

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