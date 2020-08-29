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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1243
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، والدمام، وجازان.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: المستشار ثالث إستراتيجية المصب (الرياض)، أخصائي أول البرامج والتطبيقات (الجبيل)، ممثل خدمة العملاء (الدمام)، أخصائي أول تطوير مستودعات الأعمال (الرياض)، مشرف ورشة اللحام والتصنيع (الجبيل)، مستشار الذكاء التنافسي (الرياض).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مفتش مراقبة الجودة (الرياض)، فني المعايرة (الجبيل)، فني ضمان الجودة (الجبيل)، أخصائي صيانة (جازان)، مهندس ديناميكيات الموائع الحسابية (الجبيل)، أخصائي تدريب (الجبيل)، محلل أول الأمن (الرياض)، محلل ثاني الأمن (الجبيل)، أخصائي أول سلسلة التوريد (الجبيل).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

جابر عثرات الكرام
هذا وين عايش في المريخ ولا لمنفعة اصحاب محلات الزي المدرسي الناس وين يلقونها من ضرايب ولا من كهرب راح تزيد الفواتير من الاجهزة ولا من المياه ولا من الاتصالات ولا من المكتبات الواحد يالله يعيش بس
احمد
حمار وقليل اصل الزواج مشاعر وحب ووفاء
سوما حامد
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
سوما حامد
لا حولة ولاقوة إلا بالله عالم
ابو محمد 😎 ✍️
يالكي من غشيمة بلهاء ...

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