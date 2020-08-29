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مواطنة شابة تبرع في الرسم: " تغيب والدي السبب "

Time منذ 41 دقيقة
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مواطنة شابة تبرع في الرسم: " تغيب والدي السبب "

الرياض (صدى):
روت المواطنة الشابة ربى يحيى، عن بدايتها مع الرسم، إلى أن حققت جوائز في عدد من المنافسات بالمملكة.

وقالت ربى، إن تغيب والدها لشهور بسبب عمله هو ما دفعها لرسم صورته، مضيفة: " عند عودته شاهد اللوحة التي رسمتها وشجعني، ومن هنا بدأت " .

وتابعت: " رسمت لوحة (رؤية وطن) وشاركت بمسابقات عديدة للرسم، لكن تعرضت لانتكاسة صحية لم تمكنني من المشي " .

وأكدت ربى أنها رغم عدم قدرتها على المشي إلا أن أسرتها قدمت لها كل الدعم لتجاوز تلك المرحلة.

وأشارت إلى أنها تطمح أن يكون لديها معرضا خاصا بها تعرض فيه رسوماتها، كما تطمح للمشاركة في المسابقات الدولية لتمثيل الوطن.

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أحدث التعليقات

احمد
الحوثه ملاحيييس
احمد
مبدعه
Alaa k s b
التطبيع من زمان اصلا ولكن صار على العلن والبقية تاتي اللهم استعان صبرا فلسطين وأهلها
ابو عمار
بالتوفيق ان شاء الله
Alaa k s b
اسلوب لوي الذراع الله معك يعني انت مو شايف كل الاندية تعاني من الناحية المادية لاتنسى محد كان يعرفك الاهلي السبب

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