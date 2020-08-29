الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعة
Views 1617
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير و الباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
غريبه مو عادة المصاريه يحبون المربربه ثم الست حامل يا افندي والا لقيتها حجه وحاب تطلقها
ابو عمار
عليهم اللعنه ولما لم يطبقى ما شاهداه على انفسهم وعدم اغتصاب زميلهم وتصويره
ابو محمد 😎 ✍️
امشي عدل ولا تخافين من شي ..
شيخين
يلعن ام الجحدة الحين امها طالعة في مقطع فديو وتقول ان بنتي جتني تخرخر دم وبنتي مغتصبة من الامام والخلف ويطلع السفير اليمني المرتزق الحيوان يصرح ان الطفلة لم يتم اغتصابها والله الخنزير اشرف منك لاكن انشاء الله تصير لبنتك اوزوجتك وتعرف كيف تدافع عن مواطنيك ياحقير
ابو وليد
البدو -- لازم يولع في اي شي وفي نفس الوقت يحبون ريحه الحرايق تلقاه واقف وسط الدخان ومبسوووط على الآخر -- عايشين جو الصحراء ما يحبون اي شي اخضر

أخر الأخبار

مليشيا الحوثي تعتزم مقاضاة الأب اليمني الذي فقد عائلته في السيول
مليشيا الحوثي تعتزم مقاضاة الأب اليمني الذي فقد عائلته في السيول
Time منذ دقيقتين Views 1074
مراهقان يعتديان جنسيًا على زميلهما تقليدًا للأفلام الإباحية
مراهقان يعتديان جنسيًا على زميلهما تقليدًا للأفلام الإباحية
Time منذ 59 دقيقة Views 541
البرازيل تسجل رقمًا مرعبًا جديدًا في إصابات كورونا
البرازيل تسجل رقمًا مرعبًا جديدًا في إصابات كورونا
Time منذ ساعة Views 1685
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1617
رجل يطلق زوجته غيابيا بسبب وزنها الزائد
رجل يطلق زوجته غيابيا بسبب وزنها الزائد
Time منذ ساعة Views 388
بالفيديو..النصراوي محمد العنزي يجيب على سؤال الغشيان " هل تحب الهلال! "
بالفيديو..النصراوي محمد العنزي يجيب على سؤال الغشيان " هل تحب الهلال! "
Time منذ ساعة Views 1976
وزير التعليم يُلزم بالزي المدرسي وترديد النشيد قبل الدخول لمنصة "مدرستي"
وزير التعليم يُلزم بالزي المدرسي وترديد النشيد قبل الدخول لمنصة "مدرستي"
Time منذ ساعتين Views 2211
السومة يرى مغادرته للأهلي حلًا لتعديل أوضاع النادي
السومة يرى مغادرته للأهلي حلًا لتعديل أوضاع النادي
Time منذ ساعتين Views 2730
حريق في الأعشاب بمخرج 23 بالرياض يمتد أثره للأحياء المجاورة
حريق في الأعشاب بمخرج 23 بالرياض يمتد أثره للأحياء المجاورة
Time منذ ساعتين Views 2172
" البرق " يقتل 10 أطفال في أوغندا
" البرق " يقتل 10 أطفال في أوغندا
Time منذ 3 ساعات Views 1771