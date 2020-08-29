الأعداد السابقة للصحيفة

" البرق " يقتل 10 أطفال في أوغندا

Time منذ ساعة
Views 1647
" البرق " يقتل 10 أطفال في أوغندا

كمبالا (صدى):
أعلنت الشرطة الأوغندية اليوم عن مقتل عشرة أطفال وإصابة أربعة آخرين إثر وقوع صاعقة برق في إحدى البلدات النائية القريبة من حدود البلاد مع الكونغو.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة في منطقة "غرب النيل" جوزفين أنجوسيا أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما، كانوا يحتمون من الأمطار في منزل مسقوف بالحشائش عندما حدثت صاعقة البرق، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ساحة قريبة.

وتعد حالات الصعق بالبرق شائعة الحدوث في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، خلال المواسم الممطرة.

ويتعرض الأطفال في بعض الحالات للصواعق أثناء تواجدهم في الفصول الدراسية إذ إن الكثير من الحجرات الدراسية، خاصة في المناطق الريفية، غير مزودة بمانعة الصواعق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الاجنبي لا يلعب الا اذا وجد المواطن الذي يدفعه للعب بالانظمه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الحكم بسبب تعاطي المخدرات طيب وهتك عرض الفتاه وين الحكم فيه
abdul
اصح الاقوال، اول رحلة معلَنَة. وبعدين عبر اجواء اي دول عربية؟
ابو عمار
امحق فزعه

أخر الأخبار

بالفيديو..النصراوي محمد العنزي يجيب على سؤال الغشيان " هل تحب الهلال! "
بالفيديو..النصراوي محمد العنزي يجيب على سؤال الغشيان " هل تحب الهلال! "
Time منذ 21 دقيقة Views 1415
وزير التعليم يُلزم بالزي المدرسي وترديد النشيد قبل الدخول لمنصة "مدرستي"
وزير التعليم يُلزم بالزي المدرسي وترديد النشيد قبل الدخول لمنصة "مدرستي"
Time منذ 58 دقيقة Views 1788
السومة يرى مغادرته للأهلي حلًا لتعديل أوضاع النادي
السومة يرى مغادرته للأهلي حلًا لتعديل أوضاع النادي
Time منذ ساعة Views 2030
حريق في الأعشاب بمخرج 23 بالرياض يمتد أثره للأحياء المجاورة
حريق في الأعشاب بمخرج 23 بالرياض يمتد أثره للأحياء المجاورة
Time منذ ساعة Views 1924
" البرق " يقتل 10 أطفال في أوغندا
" البرق " يقتل 10 أطفال في أوغندا
Time منذ ساعة Views 1647
حالة ولادة نادرة لسيدة برحمين
حالة ولادة نادرة لسيدة برحمين
Time منذ ساعة Views 482
تسيير أول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل
تسيير أول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل
Time منذ ساعة Views 1952
قائمة أجانب الهلال في بطولة آسيا
قائمة أجانب الهلال في بطولة آسيا
Time منذ ساعتين Views 2711
بالفيديو..حارس أمن يفاجئ الجميع بتحدثه 3 لغات
بالفيديو..حارس أمن يفاجئ الجميع بتحدثه 3 لغات
Time منذ ساعتين Views 2385
اغتصاب 3 مصريين لطفلة يمنية يثير الجدل والسفارة تنفي الواقعة
اغتصاب 3 مصريين لطفلة يمنية يثير الجدل والسفارة تنفي الواقعة
Time منذ ساعتين Views 1223