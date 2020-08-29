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غموض في وفاة طفلتين توأم فور ولادتهما

Time منذ 6 ساعات
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غموض في وفاة طفلتين توأم فور ولادتهما

الرياض (صدى):
سلط برنامج " ما لم تر " الضوء على واقعة وفاة طفلتين توأم فور ولادتهما، وما يحيطها من غموض.

وروى الأب والأم تفاصيل يوم الواقعة، إذ تم إخبارهما بولادة طفلتين توأم، وبعد ساعات أخبرتهما المستشفى بوفاتهما.

وأشارت الأم إلى أنها صُدمت فور علمها بالخبر، لكن المفاجأة كانت عند استلام الأب للجثتين.

واستلم الأب الجثتين دون الكشف على محتوى الكفنين للتأكد من كونهما طفلتيه، وتفاجأ عند التغسيل، بأن الجثتين لطفل ذكر وأخرى أنثى، في حين أن الأم رأت طفلتيها فور ولادتها مؤكدة أنها أنجبت فتاتين.

ونفت المغسلة صحة تقرير المستشفى حول وفاة الفتاتين التوأم.

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أحدث التعليقات

احمد
الحوثه ملاحيييس
احمد
مبدعه
Alaa k s b
التطبيع من زمان اصلا ولكن صار على العلن والبقية تاتي اللهم استعان صبرا فلسطين وأهلها
ابو عمار
بالتوفيق ان شاء الله
Alaa k s b
اسلوب لوي الذراع الله معك يعني انت مو شايف كل الاندية تعاني من الناحية المادية لاتنسى محد كان يعرفك الاهلي السبب

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