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تفاصيل اختطاف طفل رضيع عقب ولادته بالجوف

Time منذ 3 ساعات
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تفاصيل اختطاف طفل رضيع عقب ولادته بالجوف

الرياض (صدى):
شهدت الجوف واقعة اختطاف طفل رضيع عقب ولادته بأحد المستشفيات، وسط ذهول الأب والأم التي لم تراه إلا لبضع دقائق قبل وضعه في الحضانة.

وتفصيلا، قال مرزوق السرحاني والد الطفل " يوسف " خلال برنامج " ما لم تر " إن زوجته أُجرت عملية بعد ملاحظة ضعف نبضات القلب للجنين، وتم وضع الطفل في الحضانة.

وأوضح الأب أنه علم بأمر اختطاف الطفل بعدما سألته إدارة المستشفى عما إذا كان قد أخذ الطفل من الحضانة أم لا، ليعرف أن ابنه يوسف قد تم اختطافه .

وأشار إلى أنه تم استدعاء الشرطة، وبالتحقيق مع الممرضات، تفاجأ بإحداهن تقول أن سيدة مجهولة طلبت الحصول على الطفل لتريه لأمه، مؤكدًا أن الممرضات رفضن طلبها بشأن الطفل مرتين، قبل أن تتمكن في المرة الثالثة من خطف الطفل.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الاجنبي لا يلعب الا اذا وجد المواطن الذي يدفعه للعب بالانظمه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الحكم بسبب تعاطي المخدرات طيب وهتك عرض الفتاه وين الحكم فيه
abdul
اصح الاقوال، اول رحلة معلَنَة. وبعدين عبر اجواء اي دول عربية؟
ابو عمار
امحق فزعه

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