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غموض في وفاة طفلتين توأم فور ولادتهما

Time منذ 13 دقيقة
Views 1385
غموض في وفاة طفلتين توأم فور ولادتهما

الرياض (صدى):
سلط برنامج " ما لم تر " الضوء على واقعة وفاة طفلتين توأم فور ولادتهما، وما يحيطها من غموض.

وروى الأب والأم تفاصيل يوم الواقعة، إذ تم إخبارهما بولادة طفلتين توأم، وبعد ساعات أخبرتهما المستشفى بوفاتهما.

وأشارت الأم إلى أنها صُدمت فور علمها بالخبر، لكن المفاجأة كانت عند استلام الأب للجثتين.

واستلم الأب الجثتين دون الكشف على محتوى الكفنين للتأكد من كونهما طفلتيه، وتفاجأ عند التغسيل، بأن الجثتين لطفل ذكر وأخرى أنثى، في حين أن الأم رأت طفلتيها فور ولادتها مؤكدة أنها أنجبت فتاتين.

ونفت المغسلة صحة تقرير المستشفى حول وفاة الفتاتين التوأم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذاغ اللي قول // من غلاهم باالسكين لغلغناهم من لغاليغهم .. لغلغوه ... .. خلها تولي ياالمقرود ، وفك عمرك من شرها ، ليش تلغلغها ...
QLQ
... اخونجي قذر
soud...
حسبنا الله ونعم الوكيل أشغلونا لا برامج شغاله والناس ماعندها أجهزه والنت ضعيف والناس ماهي عارفه تستخدم البرامج
abdul
اناس يترزقون الله بالحفر لو وجدوا اوقية اوقيتين من الذهب بعد التعدين فهذا رزقهم. قاعدة موجودة حول العالم. بل هناك بعض الناس ومعهم جهاز كشف المعادن يجوبون المنتزهات والشواطئ في لقم ما سقط من الناس من معادن ثمينة و فلوس معدنية وما شابه ذالك
ابوبدر
ما نكب العالم والبشرية الا هالخبراء.

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