السراج يقيل وزير داخليته والسبب " تركيا "

أنقرة (صدى):
قرر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إقالة وزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي يعتبر رجل أمريكا في ليبيا.
وأثار قرار إيقاف وزير الداخلية وإحالته لللتحقيق تساؤلات حول خلفياته وعلاقته بزيارته الأخيرة إلى تركيا.
وأفادت مصادر بأن الوزير باشاغا زار تركيا وعقد لقاء مع وزير دفاعها خلوصي أكار بدون علم السراج، وأن توقيف باشاغا جاء على خلفية محاولته الانقلاب على السراج.
ومن جانبه صرح باشاغا بقوله: " الشعب الليبي هو مصدر الشرعية " ،مؤكدًا موافقته على المثول للتحقيق شرط أن تكون جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة عبر الإعلام.