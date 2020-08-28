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السراج يقيل وزير داخليته والسبب " تركيا "

Time منذ ساعة
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السراج يقيل وزير داخليته والسبب " تركيا "

أنقرة (صدى):
قرر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إقالة وزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي يعتبر رجل أمريكا في ليبيا.

وأثار قرار إيقاف وزير الداخلية وإحالته لللتحقيق تساؤلات حول خلفياته وعلاقته بزيارته الأخيرة إلى تركيا.

وأفادت مصادر بأن الوزير باشاغا زار تركيا وعقد لقاء مع وزير دفاعها خلوصي أكار بدون علم السراج، وأن توقيف باشاغا جاء على خلفية محاولته الانقلاب على السراج.

ومن جانبه صرح باشاغا بقوله: " الشعب الليبي هو مصدر الشرعية " ،مؤكدًا موافقته على المثول للتحقيق شرط أن تكون جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة عبر الإعلام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذاغ اللي قول // من غلاهم باالسكين لغلغناهم من لغاليغهم .. لغلغوه ... .. خلها تولي ياالمقرود ، وفك عمرك من شرها ، ليش تلغلغها ...
QLQ
... اخونجي قذر
soud...
حسبنا الله ونعم الوكيل أشغلونا لا برامج شغاله والناس ماعندها أجهزه والنت ضعيف والناس ماهي عارفه تستخدم البرامج
abdul
اناس يترزقون الله بالحفر لو وجدوا اوقية اوقيتين من الذهب بعد التعدين فهذا رزقهم. قاعدة موجودة حول العالم. بل هناك بعض الناس ومعهم جهاز كشف المعادن يجوبون المنتزهات والشواطئ في لقم ما سقط من الناس من معادن ثمينة و فلوس معدنية وما شابه ذالك
ابوبدر
ما نكب العالم والبشرية الا هالخبراء.

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