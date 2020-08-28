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"التعليم والتدريب" توجه بالخروج المبكر لمنسوبات الهيئة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1529
"التعليم والتدريب" توجه بالخروج المبكر لمنسوبات الهيئة

حمود العنزي (صدى):
وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا لمدة 7 أسابيع.

وتبين أنها تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442ه الموافق 15/ 10/ 2020م.

وتأتي هذه اللافتة إيمانًا من الهيئة بأهمية دور الأم الفاعل في بناء وتعلم أبنائها، في ظل الظروف الراهنة، وجاء ذلك بناءا على ما أعلنته وزارة التعليم ببدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة مساء.

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أحدث التعليقات

حمدالجليمي
دايما شامخ بنجومك يا زعيم
ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
طيب
ابن حزم
😂😂
ابن حزم
جيد

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