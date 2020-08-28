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الحصيني يتوقع حالة جوية ممطرة بدءًا من الغد وتستمر لعدة أيام

Time منذ ساعة
Views 2546
الحصيني يتوقع حالة جوية ممطرة بدءًا من الغد وتستمر لعدة أيام

عادل الحربي (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، عبد ‏العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة بدءًا من الغد وتستمر لعدة أيام، حيث صنفت من خفيفة إلى شبه قوية.

وأشار الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر إلى أن الحالة الممطرة ستؤثر على أجزاء من المناطق التالية جازان وعسير والباحة ومكة ونجران والمدينة وحنوبي منطقتي الرياض والشرقية و أجزاء من الأمارات واليمن وسلطنةعمان.

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت عن استمرار  فرص الأمطار على مرتفعات جازان وعسير، وتكون الفرصة واردة أيضا لتكاثر السحب الركامية على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية بالقرب من المناطق الحدودية مع البحرين.

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أحدث التعليقات

حمدالجليمي
دايما شامخ بنجومك يا زعيم
ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
طيب
ابن حزم
😂😂
ابن حزم
جيد

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