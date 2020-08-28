الأعداد السابقة للصحيفة

خطوات مهمة تساعد على نجاح الرحلة التعليمية عن بُعد

Time منذ 14 دقيقة
Views 1339
خطوات مهمة تساعد على نجاح الرحلة التعليمية عن بُعد

علي القحطاني (صدى):
كشفت وزارة التعليم عن دور قائد وقائدة المدرسة في نجاح الرحلة التعليمية عن بُعد في منصة مدرستي.

وأشارت إلى خطوات مهمة لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الدعم الفني لهم ومنها

أولا.. الدخول إلى منصة مدرستي.

ثانيا.. ضبط إعدادات الجدول الدراسي.

ثالثا.. التحقق من تطابق بيانات الطلاب والمعلمين والفصول الدراسية.

رابعا.. إسناد الأدوار والمهام لمنسوبي المدرسة.

خامسا.. الاطلاع على تقارير الإنجاز واتخاذ الإجراءات العلاجية.

سادسا.. عقد اجتماعات افتراضية والتواصل مع منسوبي المدرسة.

سابعا.. متابعة المعلمين ومنسوبي المدرسة في تنفيذ المهام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
حلا للنترات امنيوم
ابو غريب
حتي الالقاب تسرقوها العالمي النصر معروف المونديالي الاتحاد الملكي الأهلي كفايه حتي الاغاني تاخذوها بالله كيف تحسون بطعم البطولات
واضح*** وصريح***
مقرووووووووووووود وخمه توك توك..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الرجل يحاول يثبت حسن نواياه ويصلح أخطاءه عطو سدااااح فرصه ي عيال😂😂😂
ابويزيد
ابوريالين داعس على خشمك اوجايب لك النفاضه ولاتفوز عليه الاعن...............وفهمها,,,,,,

أخر الأخبار

التشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر في التطوير العقاري بالرياض
التشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر في التطوير العقاري بالرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1168
خطوات مهمة تساعد على نجاح الرحلة التعليمية عن بُعد
خطوات مهمة تساعد على نجاح الرحلة التعليمية عن بُعد
Time منذ 14 دقيقة Views 1339
ضبط 4 مقيمين لسرقتهم مولدات كهربائية وكيابل نحاسية من منازل تحت الإنشاء في حفر الباطن
ضبط 4 مقيمين لسرقتهم مولدات كهربائية وكيابل نحاسية من منازل تحت الإنشاء في حفر الباطن
Time منذ 21 دقيقة Views 1303
شاهد.. ابتسامة مصطنعة من ميلانيا لإيفانكا ترامب تُثير السخرية في المؤتمر الوطني
شاهد.. ابتسامة مصطنعة من ميلانيا لإيفانكا ترامب تُثير السخرية في المؤتمر الوطني
Time منذ 26 دقيقة Views 453
بالصور.. النصر يختتم استعداداته لملاقاة الفيحاء 
بالصور.. النصر يختتم استعداداته لملاقاة الفيحاء 
Time منذ 42 دقيقة Views 1432
زواج سويدية من شاب مغربي
زواج سويدية من شاب مغربي
Time منذ 45 دقيقة Views 377
كويتية تشتكي من تصرفات بعض افراد الشرطة
كويتية تشتكي من تصرفات بعض افراد الشرطة
Time منذ 46 دقيقة Views 376
راحت على المذيع
راحت على المذيع
Time منذ 47 دقيقة Views 328
الخيل من خيالها
الخيل من خيالها
Time منذ 47 دقيقة Views 328
حفيد مؤسس الإخوان يؤسس مركز للدفاع عن النساء بعد تورطه في قضايا اغتصاب
حفيد مؤسس الإخوان يؤسس مركز للدفاع عن النساء بعد تورطه في قضايا اغتصاب
Time منذ ساعة Views 1505