خطوات مهمة تساعد على نجاح الرحلة التعليمية عن بُعد

علي القحطاني (صدى):
كشفت وزارة التعليم عن دور قائد وقائدة المدرسة في نجاح الرحلة التعليمية عن بُعد في منصة مدرستي.
وأشارت إلى خطوات مهمة لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الدعم الفني لهم ومنها
أولا.. الدخول إلى منصة مدرستي.
ثانيا.. ضبط إعدادات الجدول الدراسي.
ثالثا.. التحقق من تطابق بيانات الطلاب والمعلمين والفصول الدراسية.
رابعا.. إسناد الأدوار والمهام لمنسوبي المدرسة.
خامسا.. الاطلاع على تقارير الإنجاز واتخاذ الإجراءات العلاجية.
سادسا.. عقد اجتماعات افتراضية والتواصل مع منسوبي المدرسة.
سابعا.. متابعة المعلمين ومنسوبي المدرسة في تنفيذ المهام.