حفيد مؤسس الإخوان يؤسس مركز للدفاع عن النساء بعد تورطه في قضايا اغتصاب

وكالات (صدى):
أثار طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا ، الجدل في أوروبا مجددا، بعد إعلانه تأسيس مركز تدريب يعنى بتكوين الشباب حول مواضيع بينها الدفاع عن حقوق النساء.
وسجن رمضان في فرنسا، قبل أن يطلق بكفالة، ويوضع تحت الرقابة القضائية، بعد أن تقدمت سيدتان بدعاوى تتهمانه فيها كل على حدة بالاغتصاب.
وكتب رمضان “في أكتوبر بإذن الله نفتتح مركز البحث والتدريب “شفاء”، وكشف أن مركزه سيقدم دروسًا في مواد مثل الدين والروحانية والإنسانية والأخلاق والاستعمار والعنصرية والقانون والاقتصاد، وتابع “سيفتتح التسجيل في أوائل سبتمبر وتبدأ الدراسة بإذن الله منتصف أكتوبر”.
وانتقدت عناوين صحفية سويسرية وفرنسية ما وصفته بـ “جرأة” طارق رمضان وهو الذي أدين بتهم تتعلق باغتصاب نساء وإجبارهن على علاقات غير شرعية.
وكتبت مجلة “فلاور” : “في حين أنه متهم باغتصاب العديد من النساء، وهي حقائق ينفيها، أعلن رمضان عن تأسيسه مركزا لتدريس القيم”.
يذكر أن مدعي عام جنيف استمع في محكمة في باريس منتصف يوليو الماضي إلى رمضان، المتهم في فرنسا بأربعة جرائم اغتصاب، على خلفية اتهام امرأة له باغتصابها باستعمال العنف في سويسرا.