الأعداد السابقة للصحيفة

حفيد مؤسس الإخوان يؤسس مركز للدفاع عن النساء بعد تورطه في قضايا اغتصاب

Time منذ ساعة
Views 1505
Comment 1
حفيد مؤسس الإخوان يؤسس مركز للدفاع عن النساء بعد تورطه في قضايا اغتصاب

وكالات (صدى):
أثار طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا ، الجدل في أوروبا مجددا، بعد إعلانه تأسيس مركز تدريب يعنى بتكوين الشباب حول مواضيع بينها الدفاع عن حقوق النساء.

وسجن رمضان في فرنسا، قبل أن يطلق بكفالة، ويوضع تحت الرقابة القضائية، بعد أن تقدمت سيدتان بدعاوى تتهمانه فيها كل على حدة بالاغتصاب.

وكتب رمضان “في أكتوبر بإذن الله نفتتح مركز البحث والتدريب “شفاء”، وكشف أن مركزه سيقدم دروسًا في مواد مثل الدين والروحانية والإنسانية والأخلاق والاستعمار والعنصرية والقانون والاقتصاد، وتابع “سيفتتح التسجيل في أوائل سبتمبر وتبدأ الدراسة بإذن الله منتصف أكتوبر”.

وانتقدت عناوين صحفية سويسرية وفرنسية ما وصفته بـ “جرأة” طارق رمضان وهو الذي أدين بتهم تتعلق باغتصاب نساء وإجبارهن على علاقات غير شرعية.

وكتبت مجلة “فلاور” : “في حين أنه متهم باغتصاب العديد من النساء، وهي حقائق ينفيها، أعلن رمضان عن تأسيسه مركزا لتدريس القيم”.

يذكر أن مدعي عام جنيف استمع في محكمة في باريس منتصف يوليو الماضي إلى رمضان، المتهم في فرنسا بأربعة جرائم اغتصاب، على خلفية اتهام امرأة له باغتصابها باستعمال العنف في سويسرا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
حلا للنترات امنيوم
ابو غريب
حتي الالقاب تسرقوها العالمي النصر معروف المونديالي الاتحاد الملكي الأهلي كفايه حتي الاغاني تاخذوها بالله كيف تحسون بطعم البطولات
واضح*** وصريح***
مقرووووووووووووود وخمه توك توك..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الرجل يحاول يثبت حسن نواياه ويصلح أخطاءه عطو سدااااح فرصه ي عيال😂😂😂
ابويزيد
ابوريالين داعس على خشمك اوجايب لك النفاضه ولاتفوز عليه الاعن...............وفهمها,,,,,,

أخر الأخبار

التشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر في التطوير العقاري بالرياض
التشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر في التطوير العقاري بالرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1168
خطوات مهمة تساعد على نجاح الرحلة التعليمية عن بُعد
خطوات مهمة تساعد على نجاح الرحلة التعليمية عن بُعد
Time منذ 14 دقيقة Views 1337
ضبط 4 مقيمين لسرقتهم مولدات كهربائية وكيابل نحاسية من منازل تحت الإنشاء في حفر الباطن
ضبط 4 مقيمين لسرقتهم مولدات كهربائية وكيابل نحاسية من منازل تحت الإنشاء في حفر الباطن
Time منذ 21 دقيقة Views 1302
شاهد.. ابتسامة مصطنعة من ميلانيا لإيفانكا ترامب تُثير السخرية في المؤتمر الوطني
شاهد.. ابتسامة مصطنعة من ميلانيا لإيفانكا ترامب تُثير السخرية في المؤتمر الوطني
Time منذ 25 دقيقة Views 453
بالصور.. النصر يختتم استعداداته لملاقاة الفيحاء 
بالصور.. النصر يختتم استعداداته لملاقاة الفيحاء 
Time منذ 42 دقيقة Views 1432
زواج سويدية من شاب مغربي
زواج سويدية من شاب مغربي
Time منذ 45 دقيقة Views 377
كويتية تشتكي من تصرفات بعض افراد الشرطة
كويتية تشتكي من تصرفات بعض افراد الشرطة
Time منذ 46 دقيقة Views 376
راحت على المذيع
راحت على المذيع
Time منذ 46 دقيقة Views 328
الخيل من خيالها
الخيل من خيالها
Time منذ 47 دقيقة Views 326
حفيد مؤسس الإخوان يؤسس مركز للدفاع عن النساء بعد تورطه في قضايا اغتصاب
حفيد مؤسس الإخوان يؤسس مركز للدفاع عن النساء بعد تورطه في قضايا اغتصاب
Time منذ ساعة Views 1505