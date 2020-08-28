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شروط التقدم بدعوى ضد شركة الكهرباء

Time منذ 9 دقائق
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شروط التقدم بدعوى ضد شركة الكهرباء

فهد القزيز (صدى):
حدد النظام، الجهة المختصة التي يتم فيها تقديم دعوى ضد شركة الكهرباء لامتناعهم عن نقل العداد.

ويتم تقديم الدعوى أمام لجنة فض منازعات الكهرباء بالرياض، وفقًا لعدة إجراءات وشروط محددة، وهي:

1- أن يتقدم بالدعوى صاحب المصلحة أو وكيل عنه بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل.

2- أن يحمل الوكيل رخصة محاماة سارية المفعول، أو يكون قريباً للمدعي من الدرجة الرابعة، أو وكيلاً عنه بما لا يزيد عن ثلاث وكالات.

3- أن تقدم صحيفة الدعوى إلى أمانة سر اللجنة بواسطة المدعي نفسه أو وكيله، ويراعى أن تفرغ الدعوى في نموذج صحيفة الدعوى.

4- لا يعتبر تقديم صحيفة الدعوى قيداً لها ما لم تقرر اللجنة قيدها في سجل الدعاوى بعد التحقق من توفر الشروط والأوضاع النظامية المقررة لقبول الدعوى.

5- أن يثبت المدعي العنوان البريدي الذي تتم عن طريقه التبليغات والإخطارات.

6- يعتبر التبليغ والإخطار على عنوان البريد والمعطى من المدعي أو وكيله تبليغاً نظامياً منتجاً.

7- تحتسب المواعيد المقررة نظاماً للتبليغات والإخطارات المرسلة على العنوان البريدي المثبت لدى اللجنة بعد أسبوع من تاريخ إرسالها.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
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إبن سمومة
الله يتغمدها بواسع رحمته ويرزق ذويها الصبر والسلوان.
الدوري السعودي
حسبي الله و نعم الوكيل لا ندري و لا نعلم و لا نعرف و لا نفقه و لا ندرك ...... هذه الوزارة ماذا تدريد من الناس و ما فائدة اللف و الدوران ؟؟!!! توكلنا ثم أيشر ثم كلمة مرور و دوريات و شرطة و عسكر ثم مدرستي ثم غرفة المدير ثم تسلم على الفراش ثم فصلي و تشرح و تنظر خلفك فلا تجد و لا طالب لأنه حايس مثلك في أم أم أم الدوخة. يسروا و لا تعسروا. و الله الذي لا إله إلا هو لفيت ودورت و دخت و لم أستطع التسجيل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ع. س. ع
اخذتوها كيف ومتى شاركتو فيها وبترشيح وكانت تجريبية قال اخذوها قال صدق جمهور غبي وكذاب
ع. س. ع
الحين وش دخل الزعيم تاج راسك والا معصبين من تحقيق الدوري البطولة رقم 60 في رصيد هذا الفريق العملاق

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