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شاهد.. مستشفى الملك سلمان بالرياض يودع آخر مريض متعافٍ من كورونا

Time منذ 32 دقيقة
Views 1477
شاهد.. مستشفى الملك سلمان بالرياض يودع آخر مريض متعافٍ من كورونا

حمود العنزي (صدى):
ودع مستشفى الملك سلمان بالرياض، آخر مريض متعافٍ من فيروس كورونا الجديد.

ومن جهته، قال المريض المتعافٍ من كورونا:" الحمدلله تعافيت من كورونا بفضل الله ومساندة الأطباء وجميع العاملين بالمستشفى لنا "، موضحا:"  التعامل جيد وما في حد قصر معنا ".

وأبانت وزارة الصحة خلال مقطع فيديو بثته:" مستمرون في تقديم خدماتنا بجميع المراكز والمستشفيات "، مضيفة:" بدأنا رحلتنا في التصدي للفيروس بهمة وعزم ومستمرون حتى يتعافى بقية المصابين ".

وكانت وزارة الصحة سجلت 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 1148 حالة ووفاة 28 حالة جديدة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
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إبن سمومة
الله يتغمدها بواسع رحمته ويرزق ذويها الصبر والسلوان.
الدوري السعودي
حسبي الله و نعم الوكيل لا ندري و لا نعلم و لا نعرف و لا نفقه و لا ندرك ...... هذه الوزارة ماذا تدريد من الناس و ما فائدة اللف و الدوران ؟؟!!! توكلنا ثم أيشر ثم كلمة مرور و دوريات و شرطة و عسكر ثم مدرستي ثم غرفة المدير ثم تسلم على الفراش ثم فصلي و تشرح و تنظر خلفك فلا تجد و لا طالب لأنه حايس مثلك في أم أم أم الدوخة. يسروا و لا تعسروا. و الله الذي لا إله إلا هو لفيت ودورت و دخت و لم أستطع التسجيل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ع. س. ع
اخذتوها كيف ومتى شاركتو فيها وبترشيح وكانت تجريبية قال اخذوها قال صدق جمهور غبي وكذاب
ع. س. ع
الحين وش دخل الزعيم تاج راسك والا معصبين من تحقيق الدوري البطولة رقم 60 في رصيد هذا الفريق العملاق

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