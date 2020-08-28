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حوار مثير بين الكلباني وراقي شرعي حول كلمة "مصلحون" في سورة هود

Time منذ ساعة
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حوار مثير بين الكلباني وراقي شرعي حول كلمة "مصلحون" في سورة هود

علي القحطاني (صدى):
أثار الداعية عادل الكلباني جدلًا بعد حوار مثير بينه وبين أحد المغردين حول آية من سورة هود.

وبدأ الحوار بتغريدة الكلباني عبر حسابه بـ"تويتر"، والتي قال فيها: "إن لم تكن من الصالحين فصاحبهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم!".

وعلق مغرد بحساب تحت اسم طلال بن عبد القادر(راقي شرعي) على الكلباني بتغريدة قال فيها:"المصلحين وليس الصالحين".

وتابع الكلباني : “وش دليلك”؟ .. ليرد طلال عبدالقادر: “دليلي بارك الله فيك قوله تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)”.. وتابع المغرد قائلا: "نعم صحيح ولكن هذا نهاية المطاف ليس هناك اصلاح بل حشر مع الصالحين ولكن الذي لا يشقى جليسهم هم المصلحون في الدنيا الذين ينصحون ويصلحون الناس إذا فسدو ولا يكتفي بصلاح نفسه".

ومن جهته رد الكلباني قائلا: “هذا من الفهم الحركي للآية، تمسك بلفظ وغاب عنه السياق ونص الآية..”

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
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إبن سمومة
الله يتغمدها بواسع رحمته ويرزق ذويها الصبر والسلوان.
الدوري السعودي
حسبي الله و نعم الوكيل لا ندري و لا نعلم و لا نعرف و لا نفقه و لا ندرك ...... هذه الوزارة ماذا تدريد من الناس و ما فائدة اللف و الدوران ؟؟!!! توكلنا ثم أيشر ثم كلمة مرور و دوريات و شرطة و عسكر ثم مدرستي ثم غرفة المدير ثم تسلم على الفراش ثم فصلي و تشرح و تنظر خلفك فلا تجد و لا طالب لأنه حايس مثلك في أم أم أم الدوخة. يسروا و لا تعسروا. و الله الذي لا إله إلا هو لفيت ودورت و دخت و لم أستطع التسجيل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ع. س. ع
اخذتوها كيف ومتى شاركتو فيها وبترشيح وكانت تجريبية قال اخذوها قال صدق جمهور غبي وكذاب
ع. س. ع
الحين وش دخل الزعيم تاج راسك والا معصبين من تحقيق الدوري البطولة رقم 60 في رصيد هذا الفريق العملاق

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