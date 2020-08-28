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الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي كفاءة الطاقة .. رسميًا

Time منذ 7 دقائق
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الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي كفاءة الطاقة .. رسميًا

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، قرار الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي كفاءة الطاقة.

وجاء نص القرار كالتالي:

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

قرار مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة رقم (01-02-2020) وتاريخ (28-11-1441هـ) الموافق (19-07-2020م)

إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له نظامًا.

وبناءً على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 03-07-1439هـ.

ونظرًا للمصلحة العامة ولحاجة تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرافقة للقرار.

ثانيًا: تنشر اللائحة في جريدة أم القرى.

ثالثًا: يعمل باللائحة بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في جريدة أم القرى.

رابعًا: تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من هنـــــــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

algernaas4
الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويجعل ماأصابها تكفيرالذنوبها وأنيسكنها الفردوس ألأعلى من الجنه ويغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين
naeem
اتق الله الموظف والموظف
عبدالله الناصر / حائل
اشكر الطالب المبتعث على جرأته وشهامته وهذه هي خصال شباب المملكه عموما والقصيم خصوصا ولكنني اتسائل عن قيمة ومقام هذا التكريم لدينا لقد تم احضار العلم السعودي وكأنه ممثل او سفير للمملكه في هذه المناسبه وصدقوني عندما يعود الينا لن يكون هنالك ادنى اعتبار مع الاسف نحن نعيش في حالنا مهما قال العالم عنا انتم تستحقون الشكر والثناء ولكن داخليا نعتبره مضيعة للوقت ولايعنينا بشيء متى نتخلص من هذا الوباء كان من الاولى للدفاع المدني استقطابه من اليوم اتمى له التوفيق والسداد والعوده الحميده
هليل لاينام ولا يقيل
احنا نعرف مين يدوام وماياخذ ولا ترقيه ومن لا يدوام ورقيات وحوافز
naeem
اصح يانايم

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