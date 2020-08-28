الأعداد السابقة للصحيفة

عضو الشورى يضع خطة للاتحاد للفوز على الفتح

Time منذ 24 دقيقة
Views 1638
عضو الشورى يضع خطة للاتحاد للفوز على الفتح

ماجد محمد (صدى):
وضع عضو مجلس الشورى الدكتور هاشم عبده هاشم خطة للاتحاد للفوز على الفتح.

وقال هاشم في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر:" إذا لعب الاتحاد أمام الفتح الأحد بهذه الخطة وكان تحرك اللاعبين وفق الأسهم هجوما ودفاعا ".

وأشار هاشم:" إذا حافظ اللاعبون على امتلاء الوسط باستمرار وعرفوا متى يهاجمون ومتى يدافعون وراقبوا دينمو الفتح علي الحسن ومهاجمه ميتشل " ٩ " بتركيز شديد فأنهم سوف يتجنبون الخسارة ويقتربون من الفوز ".

ومن المقرر أن فريق الاتحاد يلتقي بنظيره الفتح الأحد المقبل  ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

algernaas4
الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويجعل ماأصابها تكفيرالذنوبها وأنيسكنها الفردوس ألأعلى من الجنه ويغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين
naeem
اتق الله الموظف والموظف
عبدالله الناصر / حائل
اشكر الطالب المبتعث على جرأته وشهامته وهذه هي خصال شباب المملكه عموما والقصيم خصوصا ولكنني اتسائل عن قيمة ومقام هذا التكريم لدينا لقد تم احضار العلم السعودي وكأنه ممثل او سفير للمملكه في هذه المناسبه وصدقوني عندما يعود الينا لن يكون هنالك ادنى اعتبار مع الاسف نحن نعيش في حالنا مهما قال العالم عنا انتم تستحقون الشكر والثناء ولكن داخليا نعتبره مضيعة للوقت ولايعنينا بشيء متى نتخلص من هذا الوباء كان من الاولى للدفاع المدني استقطابه من اليوم اتمى له التوفيق والسداد والعوده الحميده
هليل لاينام ولا يقيل
احنا نعرف مين يدوام وماياخذ ولا ترقيه ومن لا يدوام ورقيات وحوافز
naeem
اصح يانايم

أخر الأخبار

حقيقة الفيديو المتداول عن اغتصاب نجم كوري مشهور لفتاة مسلمة
حقيقة الفيديو المتداول عن اغتصاب نجم كوري مشهور لفتاة مسلمة
Time منذ 36 ثانية Views 11
الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي كفاءة الطاقة .. رسميًا
الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي كفاءة الطاقة .. رسميًا
Time منذ 7 دقائق Views 1175
شاهد.. غوميز يمازح ابن هتان باهبري على طريقة "الأسد"
شاهد.. غوميز يمازح ابن هتان باهبري على طريقة "الأسد"
Time منذ 13 دقيقة Views 1401
الفيصلي يوقع رسمياً مع «هشام فايق»
الفيصلي يوقع رسمياً مع «هشام فايق»
Time منذ 15 دقيقة Views 1339
التحالف العربي يُعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
التحالف العربي يُعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
Time منذ 20 دقيقة Views 1334
عضو الشورى يضع خطة للاتحاد للفوز على الفتح
عضو الشورى يضع خطة للاتحاد للفوز على الفتح
Time منذ 24 دقيقة Views 1638
«لادا» تطرح سيارات جديدة بمواصفات خيالية وأسعار مغرية
«لادا» تطرح سيارات جديدة بمواصفات خيالية وأسعار مغرية
Time منذ 33 دقيقة Views 1289
قاروب: الأعمال التي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال منها الدروس الخصوصية «فيديو »
قاروب: الأعمال التي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال منها الدروس الخصوصية «فيديو »
Time منذ 35 دقيقة Views 1512
خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر
خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر
Time منذ 44 دقيقة Views 1470
حساب المواطن ينبه : عدم تطابق البيانات المفصح عنها يوقف الدعم
حساب المواطن ينبه : عدم تطابق البيانات المفصح عنها يوقف الدعم
Time منذ 56 دقيقة Views 1552