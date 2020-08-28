عضو الشورى يضع خطة للاتحاد للفوز على الفتح

ماجد محمد (صدى):
وضع عضو مجلس الشورى الدكتور هاشم عبده هاشم خطة للاتحاد للفوز على الفتح.
وقال هاشم في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر:" إذا لعب الاتحاد أمام الفتح الأحد بهذه الخطة وكان تحرك اللاعبين وفق الأسهم هجوما ودفاعا ".
وأشار هاشم:" إذا حافظ اللاعبون على امتلاء الوسط باستمرار وعرفوا متى يهاجمون ومتى يدافعون وراقبوا دينمو الفتح علي الحسن ومهاجمه ميتشل " ٩ " بتركيز شديد فأنهم سوف يتجنبون الخسارة ويقتربون من الفوز ".
ومن المقرر أن فريق الاتحاد يلتقي بنظيره الفتح الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.