الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر.
وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي :
1-الدخول إلى التطبيق
2-اختيار الخدمات الإلكترونية من قائمة الخدمات
3-اختيار الجوازات
4-اختيار تحديث معلومات جواز للمقيمين
5-الضغط على البدء في استخدام الخدمة
6-اختيار اذا ما كان تابع أو صاحب عمل
7-اختيار الشخص المراد تحديث المعلومات له
8-اختيار التالي بعد التأكد من معلومات الشخص المختار
9-تعبئة الفراغات
10-الضغط على تحديث معلومات الجواز
11-بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشيرة على أيقونة موافق على الشروط والأحكام، ثم اختيار "التأكيد"