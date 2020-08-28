قاروب: الأعمال التي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال منها الدروس الخصوصية «فيديو »

الرياض (صدى):
أشار ماجد قاروب رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية إلى الأعمال التي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال ومنها الدروس الخصوصية.
وقال قاروب خلال اتصال هاتفي عبر برنامج " في أسبوع " إن تحويل الأموال أو نقلها مع علمه بأنها جريمة لإخفاء المصدر الغير مشروع للتمويل لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ولفت إلى أن أي عمل غير مشروع يعتبر غسيل أموال، مبينا أن الدروس الخصوصية التي تتم خارج المؤسسة التعليمية يعتبر جريمة تؤدي إلى غسل الأموال لأنه يتم عن طريق تقديم الدروس الخصوصية بشكل غير مشروع.