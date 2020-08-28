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قاروب: الأعمال التي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال منها الدروس الخصوصية «فيديو »

Time منذ 35 دقيقة
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قاروب: الأعمال التي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال منها الدروس الخصوصية «فيديو »

الرياض (صدى):
أشار ماجد قاروب رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية إلى الأعمال التي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال ومنها الدروس الخصوصية.

وقال قاروب خلال اتصال هاتفي عبر برنامج " في أسبوع " إن تحويل الأموال أو نقلها مع علمه بأنها جريمة لإخفاء المصدر الغير مشروع للتمويل لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

ولفت إلى أن أي عمل غير مشروع يعتبر غسيل أموال، مبينا أن الدروس الخصوصية التي تتم خارج المؤسسة التعليمية يعتبر جريمة تؤدي إلى غسل الأموال لأنه يتم عن طريق تقديم الدروس الخصوصية بشكل غير مشروع.

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أحدث التعليقات

algernaas4
الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويجعل ماأصابها تكفيرالذنوبها وأنيسكنها الفردوس ألأعلى من الجنه ويغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين
naeem
اتق الله الموظف والموظف
عبدالله الناصر / حائل
اشكر الطالب المبتعث على جرأته وشهامته وهذه هي خصال شباب المملكه عموما والقصيم خصوصا ولكنني اتسائل عن قيمة ومقام هذا التكريم لدينا لقد تم احضار العلم السعودي وكأنه ممثل او سفير للمملكه في هذه المناسبه وصدقوني عندما يعود الينا لن يكون هنالك ادنى اعتبار مع الاسف نحن نعيش في حالنا مهما قال العالم عنا انتم تستحقون الشكر والثناء ولكن داخليا نعتبره مضيعة للوقت ولايعنينا بشيء متى نتخلص من هذا الوباء كان من الاولى للدفاع المدني استقطابه من اليوم اتمى له التوفيق والسداد والعوده الحميده
هليل لاينام ولا يقيل
احنا نعرف مين يدوام وماياخذ ولا ترقيه ومن لا يدوام ورقيات وحوافز
naeem
اصح يانايم

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