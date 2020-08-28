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شركة "ندى" توفر وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1833
شركة "ندى" توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي "ندى"، عن توفر وظيفة إدارة شاغرة للرجال والنساء، بمجال الموارد البشرية؛ للعمل بمسمة "مُسنق تدريب".

واشترطت الشركة في المتقدم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، عدم تسجيلهم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم بدءًا من اليوم وحتى الأحد الموافق 27 سبتمبر القادم، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــا .

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أحدث التعليقات

algernaas4
الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويجعل ماأصابها تكفيرالذنوبها وأنيسكنها الفردوس ألأعلى من الجنه ويغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين
naeem
اتق الله الموظف والموظف
عبدالله الناصر / حائل
اشكر الطالب المبتعث على جرأته وشهامته وهذه هي خصال شباب المملكه عموما والقصيم خصوصا ولكنني اتسائل عن قيمة ومقام هذا التكريم لدينا لقد تم احضار العلم السعودي وكأنه ممثل او سفير للمملكه في هذه المناسبه وصدقوني عندما يعود الينا لن يكون هنالك ادنى اعتبار مع الاسف نحن نعيش في حالنا مهما قال العالم عنا انتم تستحقون الشكر والثناء ولكن داخليا نعتبره مضيعة للوقت ولايعنينا بشيء متى نتخلص من هذا الوباء كان من الاولى للدفاع المدني استقطابه من اليوم اتمى له التوفيق والسداد والعوده الحميده
هليل لاينام ولا يقيل
احنا نعرف مين يدوام وماياخذ ولا ترقيه ومن لا يدوام ورقيات وحوافز
naeem
اصح يانايم

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