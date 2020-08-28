شركة "ندى" توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي "ندى"، عن توفر وظيفة إدارة شاغرة للرجال والنساء، بمجال الموارد البشرية؛ للعمل بمسمة "مُسنق تدريب".
واشترطت الشركة في المتقدم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، عدم تسجيلهم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.
وأشارت إلى أنه يمكن التقديم بدءًا من اليوم وحتى الأحد الموافق 27 سبتمبر القادم، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــا .