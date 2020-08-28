الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. مكافحة الجراد الصحراوي في 3 مناطق بالمملكة

Time منذ ساعة
Views 1570
Comment 1
بالصور.. مكافحة الجراد الصحراوي في 3 مناطق بالمملكة

عسير (صدى):
رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، دخول أسراب من الجراد الصحراوي إلى مناطق عسير وجازان ونجران.

وأعلنت الوزارة أن الفرق المتخصصة لمكافحة الجراد، استعدت جيدًا للأسراب وقامت بجهود استباقية لمكافحته فور دخوله إلى مناطق عسير وجازان ونجران.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أسراب الجراد الصحراوي، جاءت من الحدود الجنوبية للمملكة.

الجدير بالذكر أن الجراد الصحراوي يعتبر من أكثر الآفات المهاجرة تدميرًا للمحاصيل الزراعية، ولهذا تقوم أجهزة الدولة بجهود استباقية لمكافحة تلك الأسراب للحفاظ على المحاصيل الزراعية من التآكل.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

algernaas4
الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويجعل ماأصابها تكفيرالذنوبها وأنيسكنها الفردوس ألأعلى من الجنه ويغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين
naeem
اتق الله الموظف والموظف
عبدالله الناصر / حائل
اشكر الطالب المبتعث على جرأته وشهامته وهذه هي خصال شباب المملكه عموما والقصيم خصوصا ولكنني اتسائل عن قيمة ومقام هذا التكريم لدينا لقد تم احضار العلم السعودي وكأنه ممثل او سفير للمملكه في هذه المناسبه وصدقوني عندما يعود الينا لن يكون هنالك ادنى اعتبار مع الاسف نحن نعيش في حالنا مهما قال العالم عنا انتم تستحقون الشكر والثناء ولكن داخليا نعتبره مضيعة للوقت ولايعنينا بشيء متى نتخلص من هذا الوباء كان من الاولى للدفاع المدني استقطابه من اليوم اتمى له التوفيق والسداد والعوده الحميده
هليل لاينام ولا يقيل
احنا نعرف مين يدوام وماياخذ ولا ترقيه ومن لا يدوام ورقيات وحوافز
naeem
اصح يانايم

أخر الأخبار

الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي كفاءة الطاقة .. رسميًا
الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي كفاءة الطاقة .. رسميًا
Time منذ 6 دقائق Views 1166
شاهد.. غوميز يمازح ابن هتان باهبري على طريقة "الأسد"
شاهد.. غوميز يمازح ابن هتان باهبري على طريقة "الأسد"
Time منذ 12 دقيقة Views 1389
الفيصلي يوقع رسمياً مع «هشام فايق»
الفيصلي يوقع رسمياً مع «هشام فايق»
Time منذ 14 دقيقة Views 1332
التحالف العربي يُعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
التحالف العربي يُعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
Time منذ 19 دقيقة Views 1325
عضو الشورى يضع خطة للاتحاد للفوز على الفتح
عضو الشورى يضع خطة للاتحاد للفوز على الفتح
Time منذ 23 دقيقة Views 1630
«لادا» تطرح سيارات جديدة بمواصفات خيالية وأسعار مغرية
«لادا» تطرح سيارات جديدة بمواصفات خيالية وأسعار مغرية
Time منذ 33 دقيقة Views 1289
قاروب: الأعمال التي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال منها الدروس الخصوصية «فيديو »
قاروب: الأعمال التي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال منها الدروس الخصوصية «فيديو »
Time منذ 35 دقيقة Views 1509
خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر
خطوات نقل معلومات جواز سفر المقيم عبر منصة أبشر
Time منذ 43 دقيقة Views 1466
حساب المواطن ينبه : عدم تطابق البيانات المفصح عنها يوقف الدعم
حساب المواطن ينبه : عدم تطابق البيانات المفصح عنها يوقف الدعم
Time منذ 56 دقيقة Views 1550
سبب تأجيل ملف التجديد لسلمان الفرج وياسر الشهراني
سبب تأجيل ملف التجديد لسلمان الفرج وياسر الشهراني
Time منذ ساعة Views 1808