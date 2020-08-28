بالصور.. مكافحة الجراد الصحراوي في 3 مناطق بالمملكة

عسير (صدى):
رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، دخول أسراب من الجراد الصحراوي إلى مناطق عسير وجازان ونجران.
وأعلنت الوزارة أن الفرق المتخصصة لمكافحة الجراد، استعدت جيدًا للأسراب وقامت بجهود استباقية لمكافحته فور دخوله إلى مناطق عسير وجازان ونجران.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أسراب الجراد الصحراوي، جاءت من الحدود الجنوبية للمملكة.
الجدير بالذكر أن الجراد الصحراوي يعتبر من أكثر الآفات المهاجرة تدميرًا للمحاصيل الزراعية، ولهذا تقوم أجهزة الدولة بجهود استباقية لمكافحة تلك الأسراب للحفاظ على المحاصيل الزراعية من التآكل.