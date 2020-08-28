الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل التعديلات على أنظمة صناديق التنمية الزراعية والموارد البشرية وبنك التنمية

Time منذ 8 دقائق
Views 1199
تفاصيل التعديلات على أنظمة صناديق التنمية الزراعية والموارد البشرية وبنك التنمية

نايف السالم (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارات مجلس الوزراء تعديل بعض المواد من نظام الصندوق السعودي للتنمية ونظام صندوق التنمية الزراعية ونظام بنك التنمية الاجتماعية وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية .

وجاء نص التعديلات كالأتي:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12956 وتاريخ 25-2-1441هـ،المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم 60-4100682 وتاريخ 23-2-1441هـ، في شأن طلب الصندوق تعيين ممثل منه في مجالس إدارات الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 13-1-1439هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14-8-1394هـ.

وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1-6-1427هـ.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1-2-1430هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29-4-1421هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3-3-1439هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1286) وتاريخ 9-10-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-41/36/د) وتاريخ 26-10-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8207) وتاريخ 9-12-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14-8-1394هـ، على النحو الآتي:

أ- إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (ب) إلى الفقرة (1) بالنص الآتي:

”ب- ممثل من صندوق التنمية الوطني“، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعاً لذلك.

ب- إحلال عبارة ”(1/ج)“ محل عبارة ”(1/ب)“ الواردة في الفقرة (2).

ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) من نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1-2-1430هـ، على النحو الآتي:

أ- إحلال عبارة ”اثني عشر“ محل عبارة ”أحد عشر“ الواردة في البند (أولاً).

ب- إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب رقم (7) إلى البند (أولاً) بالنص الآتي:

”7-ممثل من صندوق التنمية الوطني عضواً“،

وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للبند (أولاً) تبعاً لذلك.

ج- إحلال الرقم ”8“ محل الرقم (”7“) الوارد في عجز البند (أولاً).

ثالثاً: تعديل المادة (الثامنة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1-6-1427هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية للفقرة (أ) بالنص الآتي:

”- ممثل لصندوق التنمية الوطني عضواً“.

رابعاً: تعديل المادة (السادسة) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29-4-1421هـ، وذلك بإضافة عبارة ”وصندوق التنمية الوطني“ إلى عجز الفقرة (2) من البند (أولاً).

رئيس مجلس الوزراء

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالرحمن
جعله بالعافيه عليهم ليتهم عرمشوه يعني الله خلقهم كذا ويجوك المهايطيه يربو اسود ونمور وغيرها من الحيوانات البريه الخطيره للتباهي وفي الاخر يتاكلون بدون ماحد يسمي عليهم
زاير
تراكم اشغلتونا مافيه غيرتجميع تطبيقات توكلنا، مدرستي، تباعد، حصتي، نيمز ولم يتعلم الطلاب حرف واحد.
زاير
تمنح التصريح بالواسطة .
نجاة محمد
دي شهامة و شجاعة اولاد مملكتنا المبتعين
نبيل
الله يرحمها ويغفر لها

أخر الأخبار

تفاصيل التعديلات على أنظمة صناديق التنمية الزراعية والموارد البشرية وبنك التنمية
تفاصيل التعديلات على أنظمة صناديق التنمية الزراعية والموارد البشرية وبنك التنمية
Time منذ 8 دقائق Views 1199
الموافقة على نظام مكافحة التستر.. واستثناء 3 أشخاص من الإعفاء
الموافقة على نظام مكافحة التستر.. واستثناء 3 أشخاص من الإعفاء
Time منذ 16 دقيقة Views 1444
سحب رعدية ممطرة ورياح على 6 مناطق غدًا
سحب رعدية ممطرة ورياح على 6 مناطق غدًا
Time منذ 21 دقيقة Views 1364
بالفيديو .. «التعليم» تشدد على تحميل تطبيق «تيمز» لتفعيل الحصص الافتراضية للمعلمين والطلاب
بالفيديو .. «التعليم» تشدد على تحميل تطبيق «تيمز» لتفعيل الحصص الافتراضية للمعلمين والطلاب
Time منذ 25 دقيقة Views 1472
بالفيديو.. شاب ينقذ حياة طفل سقط من الطابق الثالث
بالفيديو.. شاب ينقذ حياة طفل سقط من الطابق الثالث
Time منذ 27 دقيقة Views 211
وفاة الممرضة ريناد آل مخلص متأثرة بكورونا
وفاة الممرضة ريناد آل مخلص متأثرة بكورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 1852
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
Time منذ 43 دقيقة Views 312
تجيك المصايب
تجيك المصايب
Time منذ 44 دقيقة Views 275
المدير الفني لليفربول يبدي إعجابه بميسي
المدير الفني لليفربول يبدي إعجابه بميسي
Time منذ 47 دقيقة Views 1400
بالفيديو.. فتاة تكسر الحواجز وتعمل بمهنة الاسكافي
بالفيديو.. فتاة تكسر الحواجز وتعمل بمهنة الاسكافي
Time منذ 51 دقيقة Views 1517