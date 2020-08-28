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وزير التعليم: يجب على المدارس الأهلية تخفيض الرسوم و"تكافل" ستوزع أجهزة ذكية

Time منذ 58 دقيقة
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وزير التعليم: يجب على المدارس الأهلية تخفيض الرسوم و"تكافل" ستوزع أجهزة ذكية

عادل الحربي (صدى):
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن الأسابيع السبعة التي سيكون فيها التعليم عن بعد، ستكون كفيلة بأن تعطينا النور في نهاية النفق.

وأضاف في حديثه لقناة "العربية"، أن الوزارة لا تستطيع اتخاذ قرار يضر بالصحة العامة، مشيرًا إلى أن تحديد التقييم بعد 7 أسابيع تم بطلب من وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه لا يمكن ربط قرار عودة الدراسة الطبيعية بشيء مجهول، ولابد أن نتكيف مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية.

ولفت على أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب لديهم أجهزة ذكية ويمكنهم الدخول على منصة مدرستي، موضحًا أن مؤسسة تكافل سوف تقوم بتوزيع الأجهزة على الطلاب الذين لايستطيعون توفير أجهزة.

وأفاد بأنه يجب على المدارس الأهلية أن تقوم بدورها الإجتماعي في تخفيض الرسوم الدراسية، مضيفًا أن هناك مدارس أهلية خفضت الرسوم ونتتظر بالفعل.

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أحدث التعليقات

سعد بُلع
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زائــــر
الحكم كان على موعد لأستلام ((( هــديه ))) من المدلل القرنبع ولكن شاف قوة الهلال وسيطرته على اللعب...ففقد أعصابه وراح يستفز لاعبين الهلال لأنهم بيحرمونه مما وعد به ... حتى لاعبين الهلال صار يهدّئونه بدل ماهو يهدئهم... الحمدلله لللي هزمهم عدالة السماء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لابد من الأختبار تكفون شبعنا حوادث وشبعنا غشمان التصريح اخراجة سهل واحيانآ كما ذكر الأخ باالواسطة أنا من رأيي حتى عند تجديد الرخصه يختبر ثاني مره تعبنا والله تعبنا اروح مشوار القى قدامي خمسه سته حوادث
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لابد من الأختبار تكفون شبعنا حوادث وشبعنا غشمان التصريح اخراجة سهل واحيانآ كما ذكر الأخ باالواسطة أنا من رأيي حتى عند تجديد الرخصه يختبر ثاني مره تعبنا والله تعبنا اروح مشوار القى قدامي خمسه سته حوادث
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يفرجها

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