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الحاكم العام لأستراليا يكرم مبتعث بعد انقاذه خمسيني من الغرق

Time منذ ساعة
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الحاكم العام لأستراليا يكرم مبتعث بعد انقاذه خمسيني من الغرق

القصيم (صدى):
بعد أن أنقذ خمسينيا من الغرق وافق الحاكم العام لأستراليا على تكريم المواطن المبتعث من جامعة القصيم أحمد المحيميد ليكون بذلك أول شخص غير أسترالي يحصل على "وسام الشجاعة

وكانت تفاصيل القصة بعدما ذهب المحيميد في نزهة مع أصدقائه حول نهر الدوكلاند، مساء أحد الأيام. وسمع المبتعث هناك صوتاً يطلب المساعدة، وعند اقترابه من مصدر الصوت وجد شخصاً في وسط النهر يطلب النجدة.

ولم يتردّد في القفز بالماء والسباحة لإنقاذه على الرغم من وجود سمك القرش في المنطقة. وقام المحيميد بسحب الرجل الخمسيني حتى انقذه من الغرق.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
جعله بالعافيه عليهم ليتهم عرمشوه يعني الله خلقهم كذا ويجوك المهايطيه يربو اسود ونمور وغيرها من الحيوانات البريه الخطيره للتباهي وفي الاخر يتاكلون بدون ماحد يسمي عليهم
زاير
تراكم اشغلتونا مافيه غيرتجميع تطبيقات توكلنا، مدرستي، تباعد، حصتي، نيمز ولم يتعلم الطلاب حرف واحد.
زاير
تمنح التصريح بالواسطة .
نجاة محمد
دي شهامة و شجاعة اولاد مملكتنا المبتعين
نبيل
الله يرحمها ويغفر لها

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