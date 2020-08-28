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"روني " ينصح ليفربول بإستبعاد " ميسي " واختيار نجم دولي آخر

Time منذ 21 دقيقة
Views 1264
"روني " ينصح ليفربول بإستبعاد " ميسي " واختيار نجم دولي آخر

وكالات (صدى):
كشف مهاجم مانشستر يونايتد السابق واين روني عن تفضيله لضم ليفربول لاعب الوسط الدولي الإسباني تياجو ألكنتارا بالمقارنة بميسي نجم برشلونة .

وأكد " روني " في تصريح لها أن الأفضل لليفربول ضم ألكنتارا قائلاً : اعتقد أن المنافسة ستنحصر في الموسم المقبل بين مانشستر سيتي وليفربول على اللقب .

وأضاف : في رأيي أن في حالة تعاقد ليفربول مع تياجو من بايرن ميونخ فاللقب محسوم بالنسبة لهم، اعتقد أن تلك الصفقة أفضل من انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي إذا حدثت .

وكان ميسي قد تقدم بفاكس رسمي لإدارة برشلونة يطالب بالرحيل وانهالت عليه العروض من عدة أندية .

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أحدث التعليقات

ياسين زلاقي
اريد بيع كليتي لي مهتم يتصل 0672336920
احمد
تكفى عطن الساعه اسدد فيها ديوني والباقي اعيش منه .
احمد
هههههه من عشر سنوات وهم يرددون التوطين للبقالات وغيرها وماشفنا شيء . مالقاها غير الاجنبي .. لاعب بالبلد لعب ولايقال له شيء
زائر
ما يدرون ان عقود النصر وهميه والخزينة خاليه . وبعد انتهاء العقد يطرد من النادي والسكن وتسحب السياراة وعنده الفيفا يروح يشتكي !!! المفروض تدخل وزارة الرياضة وتمنع هذه العقود الوهميه أو أن يقدم ضمان بنكي لوزارة الرياضة لدفع مستحقات العقود الموقعه ..
سالم
كلهم خونة وحربنا معهم حرب استنزاف

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