"روني " ينصح ليفربول بإستبعاد " ميسي " واختيار نجم دولي آخر

وكالات (صدى):
كشف مهاجم مانشستر يونايتد السابق واين روني عن تفضيله لضم ليفربول لاعب الوسط الدولي الإسباني تياجو ألكنتارا بالمقارنة بميسي نجم برشلونة .
وأكد " روني " في تصريح لها أن الأفضل لليفربول ضم ألكنتارا قائلاً : اعتقد أن المنافسة ستنحصر في الموسم المقبل بين مانشستر سيتي وليفربول على اللقب .
وأضاف : في رأيي أن في حالة تعاقد ليفربول مع تياجو من بايرن ميونخ فاللقب محسوم بالنسبة لهم، اعتقد أن تلك الصفقة أفضل من انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي إذا حدثت .
وكان ميسي قد تقدم بفاكس رسمي لإدارة برشلونة يطالب بالرحيل وانهالت عليه العروض من عدة أندية .
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