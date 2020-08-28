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الصحة: تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة و1148 تعاف

Time منذ 19 دقيقة
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الصحة: تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة و1148 تعاف

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل (1069) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (312924) حالة، من بينها (21708) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1576) حالة حرجة، كما سجلت (1148) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (287403) حالة.

وأوضحت الصحة، أنه بلغ عدد الوفيات (3813) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

ياسين زلاقي
اريد بيع كليتي لي مهتم يتصل 0672336920
احمد
تكفى عطن الساعه اسدد فيها ديوني والباقي اعيش منه .
احمد
هههههه من عشر سنوات وهم يرددون التوطين للبقالات وغيرها وماشفنا شيء . مالقاها غير الاجنبي .. لاعب بالبلد لعب ولايقال له شيء
زائر
ما يدرون ان عقود النصر وهميه والخزينة خاليه . وبعد انتهاء العقد يطرد من النادي والسكن وتسحب السياراة وعنده الفيفا يروح يشتكي !!! المفروض تدخل وزارة الرياضة وتمنع هذه العقود الوهميه أو أن يقدم ضمان بنكي لوزارة الرياضة لدفع مستحقات العقود الموقعه ..
سالم
كلهم خونة وحربنا معهم حرب استنزاف

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