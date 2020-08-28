الأعداد السابقة للصحيفة

كاتب غربي يوثق في رحلة استكشافية جمال العادات والطبيعة في المملكة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1326
كاتب غربي يوثق في رحلة استكشافية جمال العادات والطبيعة في المملكة

الرياض (صدى):
وثق الأستاذ الجامعي والمؤلف، أليكس وودمان، رحلته الاستكشافية في المملكة، والتى استغرقت نحو عامين، في كتاب بعنوان "المملكة العربيةالسعودية أرض العادات".

وأكد الكاتب، وفقا لصحيفة المواطن، أنه لا يقتنع بالكتابة عن أى دولة بناءً على معتقدات الآخرين حولها، مضيفا أنه أراد أن يتعرف على المملكة لذلك فضل أن يذهب في رحلة ميدانية لاستكشاف طبيعة المملكة وعادات شعبها.

وتضمنت رحلة الكاتب كافة أنحاء المملكة، ورصد من خلالها جمال الطبيعة، مؤكداً أن كل مدينة كانت تتمتع بجماله الخاص، داعيا الآخرين لزيارة المملكة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ياسين زلاقي
اريد بيع كليتي لي مهتم يتصل 0672336920
احمد
تكفى عطن الساعه اسدد فيها ديوني والباقي اعيش منه .
احمد
هههههه من عشر سنوات وهم يرددون التوطين للبقالات وغيرها وماشفنا شيء . مالقاها غير الاجنبي .. لاعب بالبلد لعب ولايقال له شيء
زائر
ما يدرون ان عقود النصر وهميه والخزينة خاليه . وبعد انتهاء العقد يطرد من النادي والسكن وتسحب السياراة وعنده الفيفا يروح يشتكي !!! المفروض تدخل وزارة الرياضة وتمنع هذه العقود الوهميه أو أن يقدم ضمان بنكي لوزارة الرياضة لدفع مستحقات العقود الموقعه ..
سالم
كلهم خونة وحربنا معهم حرب استنزاف

أخر الأخبار

الضمان الصحي: صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع الموظفين وأفراد أسرهم
الضمان الصحي: صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع الموظفين وأفراد أسرهم
Time منذ 35 ثانية Views 1020
يمكن تعديل موعد اختبار القدرات قبل 48 ساعة من الموعد المحدد مسبقا
يمكن تعديل موعد اختبار القدرات قبل 48 ساعة من الموعد المحدد مسبقا
Time منذ 15 دقيقة Views 1219
الصحة: تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة و1148 تعاف
الصحة: تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة و1148 تعاف
Time منذ 19 دقيقة Views 1413
"روني " ينصح ليفربول بإستبعاد " ميسي " واختيار نجم دولي آخر
"روني " ينصح ليفربول بإستبعاد " ميسي " واختيار نجم دولي آخر
Time منذ 21 دقيقة Views 1256
شروط منح رخصة القيادة دون إجراء اختبار
شروط منح رخصة القيادة دون إجراء اختبار
Time منذ 27 دقيقة Views 1604
كاتب غربي يوثق في رحلة استكشافية جمال العادات والطبيعة في المملكة
كاتب غربي يوثق في رحلة استكشافية جمال العادات والطبيعة في المملكة
Time منذ 32 دقيقة Views 1326
«التعليم» توضح آلية أداء الاختبارات النهائية ورقيًا أو إلكترونيًا
«التعليم» توضح آلية أداء الاختبارات النهائية ورقيًا أو إلكترونيًا
Time منذ 39 دقيقة Views 1519
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 42 دقيقة Views 287
اكتشاف فيتامين متوفر يحد من تأثير كورونا
اكتشاف فيتامين متوفر يحد من تأثير كورونا
Time منذ 44 دقيقة Views 1200
الحاجة ام الاختراع
الحاجة ام الاختراع
Time منذ 47 دقيقة Views 270