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القبض على تسعة مقيمين امتهنوا تجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها

Time منذ ساعة
Views 1588
القبض على تسعة مقيمين امتهنوا تجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها

الرياض (صدى):
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من (8 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية) ، أعدوا موقعين في حيي النسيم والحائر لتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار لحسابهم الخاص،

حيث ضبط بداخلهما (15) مركبة مجزأة مجهولة المُلكية تم إخفاء معالمها، إضافة إلى مركبة أخرى مسروقة داخل أحد الموقعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ياسين زلاقي
اريد بيع كليتي لي مهتم يتصل 0672336920
احمد
تكفى عطن الساعه اسدد فيها ديوني والباقي اعيش منه .
احمد
هههههه من عشر سنوات وهم يرددون التوطين للبقالات وغيرها وماشفنا شيء . مالقاها غير الاجنبي .. لاعب بالبلد لعب ولايقال له شيء
زائر
ما يدرون ان عقود النصر وهميه والخزينة خاليه . وبعد انتهاء العقد يطرد من النادي والسكن وتسحب السياراة وعنده الفيفا يروح يشتكي !!! المفروض تدخل وزارة الرياضة وتمنع هذه العقود الوهميه أو أن يقدم ضمان بنكي لوزارة الرياضة لدفع مستحقات العقود الموقعه ..
سالم
كلهم خونة وحربنا معهم حرب استنزاف

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