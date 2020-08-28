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بالفيديو.. السماح بعودة المواطنين والمقيمين للمملكة دون موافقة مسبقة عبر المنافذ البرية

Time منذ ساعة
Views 1933
بالفيديو.. السماح بعودة المواطنين والمقيمين للمملكة دون موافقة مسبقة عبر المنافذ البرية

الرياض (صدى):
أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إدراج خدمة جديدة للسماح بعودة المواطنين والمقيمين عبر المنافذ البرية الرابطة بين المملكة و 4 دول مجاورة .

وأكدت "الجوازات " أنه سيتم السماح بالعودة دون موافقة مسبقة مع مرافقيهم ، وذلك بعد إدراج خدمة في منصة أبشر حيث يمكن للمواطن إرسال طلب العودة وسيتم التفاعل معه وإبلاغه بالمسوغات المطلوبة للعودة .

كما أكدت أن هذه الإجراءات تتم في سهولة ويسر ، كما يمكن للمواطن أو المقيم الخروج بعد موافقة الجهة ذات العلاقة عن طريق التقديم لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

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أحدث التعليقات

ياسين زلاقي
اريد بيع كليتي لي مهتم يتصل 0672336920
احمد
تكفى عطن الساعه اسدد فيها ديوني والباقي اعيش منه .
احمد
هههههه من عشر سنوات وهم يرددون التوطين للبقالات وغيرها وماشفنا شيء . مالقاها غير الاجنبي .. لاعب بالبلد لعب ولايقال له شيء
زائر
ما يدرون ان عقود النصر وهميه والخزينة خاليه . وبعد انتهاء العقد يطرد من النادي والسكن وتسحب السياراة وعنده الفيفا يروح يشتكي !!! المفروض تدخل وزارة الرياضة وتمنع هذه العقود الوهميه أو أن يقدم ضمان بنكي لوزارة الرياضة لدفع مستحقات العقود الموقعه ..
سالم
كلهم خونة وحربنا معهم حرب استنزاف

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