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سعر «النفط» يرتفع بنسبة 0.82 %

Time منذ ساعة
Views 1493
سعر «النفط» يرتفع بنسبة 0.82 %

لندن (صدى):
ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.82 %، ليصل سعره إلى 45.50 دولاراً أمريكيًا .

وانخفض سعر برميل نفظ خام غرب تكساس بنسبة 0.07 % ليصل إلى 42.93 دولار.

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أحدث التعليقات

الذيب مهاوش
لا مافيه واسطه بس هذي اول مره مافيها تشهير اذا كررها يشهرون فيه
واضح*** وصريح***
نهاية تهور وD -N-فاع..
ابو محمد 😎 ✍️
الوكاد كلهم خونه ..
واضح*** وصريح***
بالهون بالهون يا مغليه معطيك ظبي الفلا حاله غزالك ارتاح مع راعيه يبي على الصدر مقياله الشوق لك بالهوى طاويه والنفس لك دوم مياله ظبيك طبيبك خف الله فيه وهو يداويك بوصاله دايم السيف،الأمير خالد الفيصل..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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