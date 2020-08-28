هاري ماغواير: شعرت أني مختطف وخشيت على حياتي عندما دخلت السجن

وكالات (صدى):
روى هاري ماغواير قائد نادي مانشستر يونايتد، شعوره عندما ألقت الشرطة اليونانية القبض عليه، بعد مشاجرة في جزيرة ميكونوس، بأنه كان يخشى على حياته واعتقد أنه مخطوف.
وكشف ماغواير تفاصيل ليلتين حبس بأنهما كانتا مرعبتين، ولا يريد التعرض لهذا مرة أخرى، ولا يتمنى حدوث ذلك لأي شخص، كانت أول مرة له في السجن، مضيفا بأنهم كانوا يضربونه في قدمه ويقول بأن مسيرته انتهت وإنه لن يلعب كرة القدم مرة أخرى، وفي هذه اللحظة لم يعتقد أنهما من الشرطة ولم يعلم هويتهما وحاول الهروب“.
وتابع الدولي الإنجليزي: ”أثق في القانون اليوناني، إعادة المحاكمة ستمنحني المزيد من الوقت للاستعداد وجمع الأدلة واستدعاء الشهود للمحكمة. أثق أن الحقيقة ستظهر، متابعا لا أشعر أنني مدين باعتذار لأي شخص، الاعتذار شيء تفعله عندما ترتكب خطأ، وأشعر بالندم لتعرضي لهذا الموقف، فمن الواضح أن الموقف زاد الأمر سوءا. ألعب في أحد أكبر أندية العالم؛ لذا أشعر بالندم لوضع الجماهير والنادي في مثل هذا الموقف“.