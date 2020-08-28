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تفاصيل واقعة الإعتداء على لجنة إزالة التعديات في واقعة محطة وقود جدة

Time منذ ساعة
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تفاصيل واقعة الإعتداء على لجنة إزالة التعديات في واقعة محطة وقود جدة

جدة (صدى):
قالت المصادر بأن هناك تفاصيل جديدة حول الإعتداء الذي تم على أعضاء اللجنة لأمانة جدة أثناء إزالة محطة وقود على أرض حكومية بطريق مكة الجديد من قل مجهولين رمضان الماضي.

وأوضحت المصادر ، إن أعضاء اللجنة تفاجأوا في شهر رمضان الماضي بعدد من الأشخاص قاموا بالاعتداء عليهم، مستخدمين أدوات مختلفة، لمنعهم من أداء مهمتهم بإزالة تعديات على أراضٍ للدولة ، مردفة بأن أحد المعتدين قام بصدم متعمد للمركبة الأمنية المرافقة للجنة، فيما تحطم زجاج إحدى المركبات التابعة للأمانة، وأصيب اثنان من الموظفين بإصابات متفاوتة، ما استدعى نقلهم للمستشفى، ولاذ المعتدون بالفرار من الموقعوفقا لصحيفة “عكاظ”.

وتابعت المصادر بأن شرطة جدة بدأت التحقيق حول حادثة الاعتداء على اللجنة في رمضان الماضي، وباشرت الموقع تمهيداً لضبط المعتدين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

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أحدث التعليقات

الذيب مهاوش
لا مافيه واسطه بس هذي اول مره مافيها تشهير اذا كررها يشهرون فيه
واضح*** وصريح***
نهاية تهور وD -N-فاع..
ابو محمد 😎 ✍️
الوكاد كلهم خونه ..
واضح*** وصريح***
بالهون بالهون يا مغليه معطيك ظبي الفلا حاله غزالك ارتاح مع راعيه يبي على الصدر مقياله الشوق لك بالهوى طاويه والنفس لك دوم مياله ظبيك طبيبك خف الله فيه وهو يداويك بوصاله دايم السيف،الأمير خالد الفيصل..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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