ارتفاع أسعار الحواسيب يثير استياء أولياء الأمور وخبراء ينصحون بتأجيل الشراء حالياً

الرياض (صدى):
تشهد أجهزة اللاب توب إرتفاع غير مبرر في الأسواق نتيجة استغلال بعض التجار الدراسة عن بعد في الأسابيع الأولى من العام الدراسي وإحتمال التجديد إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك .
وأثار ارتفاع الأسعار إستياء أولياء الأولياء الذين صاروا مجبرين على مواكبة التغييرات الحالية وتلبية الأدوات الدراسية الجديدة .
ووفقاً لخبراء التقنية فإن الأسعار ستظل مرتفعة في الوقت الحالي نتيجة لزيادة الطلب مع دخول العام الدراسي الجديد .
ونصح الخبراء بتأجيل الشراء حتى الإنتهاء من الايام الأولى من الدراسة ولو لمدة أسبوع لحين استقرار الأسعار والإكتفاء بمشاهدة المحاضرات والدروس على الجوال .
وكانت وزارة التجارة قد تمكنت ضمن حملة أمنية مشتركة من ضبط عمالة تخزن أجهزة اللاب توب والهواتف والكمامات لبيعها بسعر مرتفع بعد تعطيش السوق .
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