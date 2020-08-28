الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع أسعار الحواسيب يثير استياء أولياء الأمور وخبراء ينصحون بتأجيل الشراء حالياً

Time منذ 45 دقيقة
Views 1557
ارتفاع أسعار الحواسيب يثير استياء أولياء الأمور وخبراء ينصحون بتأجيل الشراء حالياً

الرياض (صدى):
تشهد أجهزة اللاب توب إرتفاع غير مبرر في الأسواق نتيجة استغلال بعض التجار الدراسة عن بعد في الأسابيع الأولى من العام الدراسي وإحتمال التجديد إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك .

وأثار ارتفاع الأسعار إستياء أولياء الأولياء الذين صاروا مجبرين على مواكبة التغييرات الحالية وتلبية الأدوات الدراسية الجديدة .

ووفقاً لخبراء التقنية فإن الأسعار ستظل مرتفعة في الوقت الحالي نتيجة لزيادة الطلب مع دخول العام الدراسي الجديد .

ونصح الخبراء بتأجيل الشراء حتى الإنتهاء من الايام الأولى من الدراسة ولو لمدة أسبوع لحين استقرار الأسعار والإكتفاء بمشاهدة المحاضرات والدروس على الجوال .

وكانت وزارة التجارة قد تمكنت ضمن حملة أمنية مشتركة من ضبط عمالة تخزن أجهزة اللاب توب والهواتف والكمامات لبيعها بسعر مرتفع بعد تعطيش السوق .

إقرأ أيضاَ :

بالفيديو.. لحظة الإطاحة بعمالة مخالفة استغلت فيلا سكنية لتخزين الكمامات والأدوية المغشوشة

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
الأسد السعودي
ابو عمار والله انك اصبتهم في مقتل نعم ليش مايتم وضع اليه لهم من قبل استقطاع شهري من مرتبهم لصالح التأمينات الاجتماعيه تفيده بعد التوقف عن لعب الكره ويكون هناك بعد تعويض عند الاصابه المزمنه مثله مثل اي شخص يتبع لجهه حكوميه او شركه خاصه ويكون هذا حل لهم افضل من طلب المساعده ووضع الاعب في موقف محرج مع المجتمع. اسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ياخالد وكل مريض ينتظر ساعة الفرج من الله. ولاحول ولاقوة الا بالله قدر الله وماشاء فعل . والحمدالله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثيراً ممن خلق تفضيلا. لا تنسوا هذا الدعاء في حال رؤية بلا حل لأحد كفانا واياك شر البلاء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابراهيم
جزاك الله خير
ابراهيم
جزاك الله خير

أخر الأخبار

شاهد.. آخر متعافي من كورونا بمستشفى الملك سلمان: أصبت بالفيروس رغم حرصي الشديد
شاهد.. آخر متعافي من كورونا بمستشفى الملك سلمان: أصبت بالفيروس رغم حرصي الشديد
Time منذ 13 دقيقة Views 1327
مشاجرة دامية بين شابين وفتاة في شقة سكنية تنتهي بطعنها
مشاجرة دامية بين شابين وفتاة في شقة سكنية تنتهي بطعنها
Time منذ 18 دقيقة Views 269
صورة جديدة لـ «آل الشيخ» تثير ضجة بين المتابعين
صورة جديدة لـ «آل الشيخ» تثير ضجة بين المتابعين
Time منذ 24 دقيقة Views 1907
بلدية عفيف تتفاعل مع فيديو البائع الذي رفض ارتداء الكمامة وتحيله للجهات المختصة
بلدية عفيف تتفاعل مع فيديو البائع الذي رفض ارتداء الكمامة وتحيله للجهات المختصة
Time منذ 36 دقيقة Views 1370
ارتفاع أسعار الحواسيب يثير استياء أولياء الأمور وخبراء ينصحون بتأجيل الشراء حالياً
ارتفاع أسعار الحواسيب يثير استياء أولياء الأمور وخبراء ينصحون بتأجيل الشراء حالياً
Time منذ 45 دقيقة Views 1557
الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ صباح محمد صباح
الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ صباح محمد صباح
Time منذ ساعة Views 2992
ماسكات من الشوفان مناسبة لسيدات المملكة
ماسكات من الشوفان مناسبة لسيدات المملكة
Time منذ ساعة Views 1279
شاهد.. كيف تغير شكل نجم The Voice Kids زين عبيد بعد فقدان وزنه
شاهد.. كيف تغير شكل نجم The Voice Kids زين عبيد بعد فقدان وزنه
Time منذ ساعة Views 1485
حيل فعالة للتخلص من الإمساك أثناء الحمل
حيل فعالة للتخلص من الإمساك أثناء الحمل
Time منذ ساعة Views 1299
توجه لتوطين «البقالات» وخطة لسعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً
توجه لتوطين «البقالات» وخطة لسعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قريباً
Time منذ ساعة Views 2167